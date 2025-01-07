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最逍遙的暑假

益湘人

六十年前的暑假，我正在台灣沒日沒夜地準備大專聯考，繼之而來的暑假是暑期集訓和服兵役，接踵而至的是辦理留學和出國手續，每個暑假都很忙碌。後來移民來美國也沒閒著，畢業後的求職、求婚和求子，也讓我忙得沒完沒了，一直到退休時，人生重擔才卸下許多。

退休之後，子孫早已自立門戶，我的生活非常規律，不須再為五斗米而折腰，更無須為同事間的爾虞我詐而擔心，偶爾也會給自己放個懶散周末假。去年夏天，是很令我回味無窮的幸福時光，我受邀和一個志同道合、相識多年的老友，前往她位於紐約上州卡茲奇山區（Catskill Mountain）新購的度假屋過周末，該屋占地寬廣，四周不見鄰居，非常寧靜清幽。

坐在二樓的陽台上喝下午茶時，帶著青草香的山風輕輕吹過。黃昏時，下午的咖啡時光換成了紅酒，自製的地中海料理也擺上桌，沒有外界的干擾，只有蟲鳴和鳥叫，有時還看到母鹿帶著小鹿悠閒地出來覓食，直至新月如勾，我們才收攤進屋。

後來等到曼哈頓的熱浪過了之後，才移師至她位於曼哈頓城西的雀兒喜（Chelsea）區公寓。佇立在二十八層樓高且位於邊間的公寓時，因為附近沒有高樓阻擋，視野甚廣，向外望去整個曼哈頓從北到南盡收眼底，入夜後更凸顯出這個不夜城獨有的璀璨和明亮。

我定居在紐約市皇后區已經超過半世紀，這樣日夜近距離地親近紐約市，還是頭一遭，每天我們會選擇去附近景點慢慢品味，例如空中花園、雀兒喜市場、海上公圖、哈德遜廣場等地，這些都是千千萬萬人來紐約指定要打卡的熱點，而我們卻在走路都不出汗的情況下，輕輕鬆鬆地享受這美好的一切。

晚飯時在陽台上架起小桌，煎上兩份菲力牛排伴著生菜沙拉、甜點，外加一瓶紅酒邊喝邊聊，不知不覺中，月亮已從帝國大廈旁露臉。帝國大廈會隨著不同節日閃耀著不同色彩，例如中國新年會打出中國紅的光芒，向華人賀歲。此時此刻正是七日四日美國國慶節，藍白紅三色的帝國大廈光芒萬丈，稍後半小時的煙火表演，更把國慶歡樂的氣氛推向最高潮。

在田園式的鄉居生活和喧囂的大城市中，我隨心所欲地自由切換生活模式，整個夏天好像來不及回味，就已經接近尾聲，如此悠哉度日，讓人不禁一再回味。

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