在日本、香港 飄泊了多年，為了能時常見到女兒和年邁的爸爸，我決定搬回美國洛杉磯 （Los Angeles）定居。雖然搬家的經驗不少，但與兩隻小狗跨國移民，還是第一次。

每個國家的寵物 移民條例都不一樣，記得在東京居住時，有個同事從美國帶來的小狗，必須被隔離三個月。幸好寵物入境美國的規定比較簡單，打齊預防針和注入美國系統的晶片，便可順利入境。不過從香港飛往洛杉磯，可載寵物的航線愈來愈少，可分配給寵物的空間更加有限，所以為小狗移民美國的日子，要視航班有無座位而定。

狗狗坐飛機有兩個選擇，看主人想放客艙或寄放在行李艙，如果放客艙，狗籠一定要很小，可以放進座位下面狹小的空間才行，而且全程不准抱出來、不准去廁所，所以我們選擇寄放在行李艙，這樣可以買兩個較大的狗籠，好讓牠們待得寬敞舒適一些。不過同樣不能有玩具、不能穿衣服和蓋毯子、不能服用任何藥物，只可以鋪上尿片、放一個水瓶與一個裝小食的塑膠碗。

離開日本搬家前要大掃除，狗狗們已感覺到不對勁，買來多年的狗帳篷早已棄之不用，成為狗玩具儲藏室，如今要扔掉了，牠們竟然依依不捨，整天賴在裡面不肯出來。幾張舊狗床也一樣，放到門前準備丟棄，牠們也爭著跑上去睡覺。

我們先將主要家具、地毯與日常用品運去洛杉磯，然後搬至小屋暫居，狗狗們已不開心。後來寄艙的狗籠送來，要牠們進去「試住」兩小時，更是悶悶不樂，一副憤怒的模樣，彷彿在說：「由大屋搬小屋，再從小屋搬入狗籠，你們還想怎樣折磨我們呢？」

這兩隻在香港土生土長的小狗非常活潑，但性格迥異，從狗店買來的小母狗Coco，店家為了保持牠細小的賣相，要天天挨餓，屬於「窮狗」出身。但經過我們悉心呵護，再加上有一隻任牠欺凌的狗哥哥，早已變成家中的無憂無慮小公主；去機場時，牠還以為要出門去逛逛，樂得直蹦跳。

年長Coco一歲的Penny，則屬於「富狗」出身，牠在富有的愛犬人家由名醫培育出來，一出生就受到VIP待遇。但牠天生杞人憂天， 見到大堆行李一起出門，更是一副大難臨頭的模樣。等到辦妥登機手續，要把牠們裝進狗籠時，Penny便立刻吠個不停，直到在運輸帶上漸漸遠去，狗吠聲才消失，令人不捨。

我們抵達美國後，順利通關，以為狗狗們和我們見面時，應該比我們更興奮。可是一看到牠們，全程十多個小時竟然沒有喝水，連零食都原封不動，更無大小便，可想而知，被困在機艙籠裡的牠們，是多麼不開心。

走進美國新居，見到熟悉的家具，牠們嗅到屬於自己的「狗味」，就像失散多年的孩子重返老家，歡欣莫名。尤其是Coco，牠彷彿走進了狗狗迪士尼世界，一會兒跳上梳妝台，一會兒歡快地在大廳狂奔。

其實洛杉磯要比在香港更適合養狗，散落的社區、獨立的房子、乾淨的街道、寬闊的後院，以及舒適的廳堂等各種條件，如果有一天你也要移民，請把寵物狗也一起帶來。