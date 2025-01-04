我曾經在紐約市 （New York City）生活，對搭地鐵早就習以為常，地鐵系統四通八達，是紐約人的生命線，也是遊客最便捷的交通工具。第一次踏上紐約地鐵時，我還是一個高中生，初次體驗到這座城市的節奏，出發前，父親千叮萬囑，要我在地鐵月台上千萬不要站得太靠邊，他擔心會有突如其來的意外，尤其是聽說有些行為怪異的人，可能會將毫無防備的乘客推下月台。

這樣的擔憂本來覺得不可能發生在自己身上，但現實總是出乎意料，在日前一次地鐵之旅中，我竟然遇到了一場驚魂事件。

那天我和兩個好友從皇后區 （Queens）搭地鐵準備前往曼哈頓（Manhattan），然後再轉搭巴士到新澤西（New Jersey）的朋友家住兩天。我背著背包，拖著行李，一路穿越擁擠的地鐵站 ，準備迎接一場愉快的旅行。然而當地鐵即將接近巴士總站時，車子卻突然在黑暗的隧道中停了下來，車廂裡瞬間瀰漫著不安的氣氛，乘客們紛紛面面相覷，不確定到底發生了什麼事。

就在這時，列車長透過廣播宣布所有乘客必須下車，沿著軌道走到月台上去。聽到這個消息，我簡直嚇壞了，紐約的地鐵隧道一向讓人感到壓迫，黑暗、狹窄、潮濕再加上那種讓人不安的寂靜，實在讓人不敢輕易涉足。更別說此刻我還得拖著行李，想像著在那樣的隧道裡艱難行進，真令人頭皮發麻。

沒多久，列車長又補充說明，這班地鐵停駛的原因，是有人在月台從車頭前跳下，所有人得依序向前移動到前段車廂。聽到「跳車」這個詞，車廂內一片驚慌，我和兩個好友都感到不知所措，他們都是紐約的老居民，也從未遇過這樣的事情。大家在驚恐中向前段車廂挪動，此刻的我，大包小包地在狹窄的空間裡來回掙扎，不免擔心會不會看到跳車者的屍體？

隨著車廂逐步向前移動，我們終於來到前段車廂，才發現其實並不需要在隧道中行走。幸運的是，列車的前半部分已經到達月台，因此所有乘客可以直接走上月台，而不需要冒險踩踏鐵軌。走上月台後，我感到如釋重負，周圍布滿了警察，他們忙碌地指揮人流、維持秩序，整個車站一片警燈閃爍，氣氛肅穆而緊張。

我們沿著樓梯往上走，一路上目擊到有愈來愈多的警察，甚至連街道上都停滿了警車，這場意外似乎已經引起了全城的關注。至於那名跳車乘客，我們無從得知究竟是自殺還是他殺。周圍的乘客開始議論紛紛，大家都在推測究竟發生了什麼事。這樣的場景在紐約地鐵並不常見，雖然我在紐約生活多年，卻從未想過親身經歷如此緊張的事件。

紐約是個魅力四射、充滿活力的城市，搭地鐵固然方便，但也充滿了不可預知的驚險。地鐵自一九○四年開始營運以來，已經成為紐約市的重要交通工具之一，然而在地鐵系統的發展史中，也有不少離奇甚至恐怖的故事，在這裡驚險與美好並存，每個轉角、每次搭乘地鐵都是一場未知的冒險，如今我也擁有了屬於自己一段在紐約刺激又奇妙的回憶。