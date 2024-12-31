今年四月一日，筆者在日月潭大飯店前拍攝的街道。（圖／作者叢中笑提供）

光陰似箭，二○二四年即將過去了，我一時興起，想將我這一年來，像搭雲霄飛車似的生活寫出來，但提起筆來思緒萬千，一時又不知該從何說起。

四月的第一周，我跟其他三個老師一起帶領二十八名高中生去了台灣，同學們一路高歌，激情昂揚地從舊金山 機場出發，十三個小時後，飛到了台灣。無巧不成書，正當我們一行三十幾人在台中時，不幸遇上了四月四日的花蓮大地震 ，雖然我們不在震央，但次日早上的海嘯警報，卻為我們拉響了抗震警鈴，如今回想起來，真是大難不死，必有後福。

暑假時，我攜家帶眷回中國，探望我在病榻上的老父親，並在他的病房裡進出近一個月之久，這也算是我跟老父親見的最後一面了。

十月時，在周六夜現場SNL（Saturday Night Live）工作的小女兒邀請下，我有幸去紐約參加了美國全國廣播公司NBC（The National Broadcasting Company）舉辦的SNL成立五十周年的紀念演出。我們身為三十位VIP應邀嘉賓之一，在SNL現場觀賞了精采絕倫的演出。短短三天的紐約之旅，我見證了五彩繽紛的演出，不虛此行。

十月底到十一月中旬，我與其他三名同事一起前往香港 、深圳、上海和北京出差了三個星期。

就在我們即將啟程去北京最後一站時，我接到了在山東老家的姊姊打電話來，告知父親已病逝的噩耗，我頓時茫然了，佇立在上海半島酒店的窗前，望著窗外上海人民英雄紀念碑一時不知所措，眼淚像斷了線的珠子，一發不可收拾。

六個小時後，我回到山東煙台老家，父親的離世使家裡籠罩著一股悲哀沉重、一不小心就會擦槍走火的氣氛。

遵循父親的遺願，我們不辦追悼會，也沒有任何紀念儀式，取而代之的是家人們一起將父親的遺體火化下葬。由於父親是在一九四二年參軍的老兵，他被安葬在國家烈士陵園，陳舊的中國殯葬儀式讓我現在回想起來仍頭皮發麻，但我還是按捺住自己的耐心，循規蹈矩地遵循家人的安排，不敢有半點怠慢。

按照當地習俗下葬，必須在中午十二點前完成，也就是父親生前所有遺物，必須全部都燒掉。望著焚燒爐裡的熊熊大火，我心如刀絞，儘管燒掉的是父親的遺物，但好像是燒掉了我對人生意義的所有概念。之後親戚們還要一起吃飯，但這頓飯卻是我平生裡最難下嚥的一餐，親人們在偌大的飯桌上交談，彼此勾心鬥角、爭強好勝，讓我聽了心生厭惡。

一晃眼到了年底，回顧這一年來的辛苦之旅，無論是天災地震還是生死存亡，我好像明白了一個道理，要懂得活著的意義，善用來到世間這一遭機會，好好地體驗人生。我們在世時，並沒有多少人會真正在意我們的存在；死了以後，三代人之後，這個世界將會抹去我們曾經活著的任何痕跡，所以說好好過好自己的每一天，聽從自己內心的呼喚，去看想看的風景，去見想見的人，去過自己想要的生活，或許這就是我二○二五年的新年願望。