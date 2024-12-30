今年十月，我和老婆回台灣度假一個月，我們幾乎每天都約了雙方的親朋好友聚會，一起享受台北的美食和服務，以下是一些卓越非凡服務生的真實故事。

大學同學阿燦開車載我們去基隆八斗子的潮境公園，中午我們三人在附近的榮興海產小吃店用餐，因為是周末，餐廳座位很快就客滿了。男服務生看上去非常精明幹練，他負責帶位和點菜，我們坐下來沒多久，就招呼他過來點菜，他雙眼炯炯有神地上下打量我們，他說你們點的菜不夠吃，我建議你們加個炒飯；然後他又說：「我們餐廳只允許點一次菜，不能再加點。」結果我們點的炒飯原封不動打包，他可能用我老婆和阿燦的「噸位」來估算我們的食量，他真是一個善於推銷的服務生。

每次回台灣，我們一定會約大哥和大嫂到台北兄弟飯店飲茶，今年我們首次到蘭花廳吃台灣小吃。女服務生是從中國湖北來的，我們點完菜後，她說我們可以叫白飯或地瓜粥，因為大哥的飯量很大，我們就決定叫白飯。

吃完飯結了帳準備離去時，我看到旁邊每個桌上都有白飯和地瓜粥，我問服務生是怎麼回事？她說白飯和地瓜粥都可以一起或輪流叫，而後她馬上致歉，並承認自己沒說淸楚，我說是我們會錯意和反應遲頓，於是她馬上端來四碗地瓜粥，算是當成第二道甜點，她真是一個勇於認錯的服務生。

回台時有一天，我們去逛台北永康街，幾張蔥抓餅下肚已經七分飽了，我們經過大來小館，發現有在賣粄條，我們嘴饞便走入餐廳，女服務生問我們有預約嗎？我說沒有，她用訓誡的口氣說：「下次要先訂位。」

入座之後，我們立刻點了兩碗粄條，她用死魚的眼睛看著我們說：「我們有每人兩百元的低消。」我說那就麻煩妳幫我們點其他的菜，湊滿四百元吧！因為我們住在旅館，不好處理打包的食物，因此我們將其他食物送給鄰桌的四個年輕人享用。之前用餐時，當我用筷子夾起粄條準備送到嘴裡時，服務生一陣大吼，我嚇了一跳以為食物有毒，趕緊放回碗裡，她說你要先用筷子拌一下才可以吃，她真是一個敬業的服務生。

後來有一天，老婆的三個女學生和她們的先生，一起請我們到雅苑粵菜港式飲茶，坐在我左手邊的是一名長得文質彬彬的吳先生，菜上桌後，他說請師丈先開動，我一時受寵若驚，戰戰兢兢地用筷子夾起一塊擺在我眼前的豉汁排骨，一不小心，排骨掉落桌面，吳先生說沒關係再夾一塊，我是一個不隨便浪費食物的人，一時之間有點手足無措。

旁邊的女服務生目睹了這一切，她說我們小時候東西掉到地上，都會撿起來吃；經過她這麼一說，於是我立即用手把桌面上的排骨塞進嘴裡，她真是一名善解人意的服務生。

在台北逛街，老婆無意中遇見一名以前住在美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的鄰居許太太，於是我們兩對夫妻相約在貳樓餐廳（Second Floor Cafe）吃晚餐。這家餐廳的菜單厚到像是一本書，用螺旋裝訂並且夾著許多索引紙，菜單複雜又難點，大家前翻後翻，花了很長的時間才點好菜。

我們用餐快結束時，男服務生前來問好，我依稀記得飲料好像可以無限續杯，於是我順口問他：「我們的飲料可否續杯？」他說不行，同桌其他三人立即低著頭默默不語，我的臉馬上泛紅，沒想到我這麼一問，讓他們顏面掃地，幸好男服務生反應敏銳，立即端來四杯熱騰騰的紅茶說是免費送的，他真是一名能化險為夷的服務生。