臨近聖誕節 ，朋友高立先生由美國紐約（New york）飛到西雅圖（Seattle）旅行，離開機場就提議說開車自駕遊。已近傍晚了，我們來到某公路旁邊的停車場加油。

離加油站 不遠有一條小車道，入口處豎立一塊木牌，上面有中文「歡迎來我家過聖誕」的字樣，頓時引發了我們的好奇心。高立先生說：「既然歡迎去他們家過聖誕，那我們步行進去看看。」走近看一眼，蜿蜒而入的小車道有深淺不均的車胎印痕，或許世上喜愛幽靜者多，故而挑選人跡罕至的荒山野嶺長住吧！

走在僻靜的山林，一盞盞路燈光線朦朦朧朧，一輛小車由山內往外駛出來，駕駛者先按下車燈，再靠邊停車。他是一名七十歲出頭的華人 長者，口氣友善地說： 「過聖誕，新年快樂，我叫威爾斯，你們想來我家過聖誕嗎？」高立先生說：「我們見到入口處那塊牌子，希望結識住在山林的朋友。」威爾斯點點頭說：「你說的朋友應該是我們。」他喜孜孜地說，「我現在要開車去加油，我請珍妮佛先歡迎你們到來。」

高立先生問：「珍妮佛是誰？」威爾斯搖晃手中的車鑰匙，答非所問地說：「還有一段路需要步行，需要我開車送你們進去嗎？我們的住屋布置得就像大花園。」我瞧瞧小車道，重複著問：「誰是珍妮佛？」威爾斯微笑說：「她是我的太太，很年輕。」

威爾斯先生是一個快樂的老頭，難道他與年輕的珍妮佛忘年戀？高立先生笑著說：「謝謝威爾斯先生，我們走路好了。」繼續往前行，眼前那間獨立大屋被連綿不斷的五彩燈飾環繞，閃爍的溫情散布在遠近山林，一首反覆播放的聖誕歌曲，在林木之間迴盪。

當下我有些釋然，或許年輕的珍妮佛嫁給老人威爾斯先生，來自一種愛情無上的力量？忽然聽到繽紛燈飾的門前有人打招呼：「兩位先生，你們來我家過聖誕嗎？」她是一名與威爾斯年紀相仿、滿臉皺紋的老太太。

我看著滿頭銀髮的老太太說：「您是？」老太太慈愛地說：「我就是年輕的珍妮佛。」她邊說邊將兩杯熱茶遞到我與高立先生的手中，並說道：「珍妮佛與威爾斯真心相愛，有愛，人不就變得年輕漂亮了嗎？」我脫口而出說：「對啊！有愛，人就會變得年輕漂亮。」

珍妮佛豎起大拇指說：「有愛，人確實可以變得年輕漂亮。過聖誕心情好，每個人也能變得年輕。」這時威爾斯先生回來了。在威爾斯先生的書房，他說起了與珍妮佛的故事，還有創業等人生經歷。

膝下無子女的珍妮佛與威爾斯擁有無數物業，多年前，就在過聖誕迎新年之夜，珍妮佛與威爾斯開車途經此地，無意中駛入山林裡。那個晚上，兩老身邊沒有聖誕樹，沒有彩燈，也沒有聖誕老人，他們相依相擁地坐在一棵大樹下，兩人仰望星光閃爍的天空。

過不久，兩人便將全部財產捐獻給慈善團體，於此長住下來。

在兩位華人長者臉上，很容易讀到了一份飽含濃醇的情愫，珍妮佛與威爾斯笑迷迷地說：「每年在山林中過聖誕迎新年，我們開心快樂，所以很樂意歡迎人們來我家作客。」