當年從台灣移民 至美國洛杉磯的羅蘭岡（Rowland Heights），這段移民之路充滿挑戰，一路上，我幸運地遇到許多貴人相助，這也讓我養成一個習慣，無論是在家庭、朋友或團體中，我總是適時地表達感恩之心。

說聲謝謝或許不難，但真正困難的是，培養對他人付出的敏感度與同理心，並能真誠地表達自己的感恩之情。我的獨生兒子結婚近二十年，每次見到親家，我都心存感激，因為他們含辛茹苦地培養出一個聰明、美麗又賢慧的女兒成為我的媳婦。作為第一代移民，他們面臨生活與生存的雙重挑戰，對子女的教育更是付出極大努力，因此向親家表達感謝，是我應該也樂於去做的事。

至於媳婦，我也習慣對她說聲謝謝，因為她的支持，我的兒子才能全心經營他的律師事務所，讓家庭生活和諧幸福。每逢節慶或生日，媳婦總是精心籌畫令人難忘的聚會，讓一家老少感受到家的溫暖與愛。

此外，我經常提醒兒子，家族的興衰與女主人的影響力息息相關，甚至可占八成的比重，因此，我奉勸他多體諒妻子的辛勞，珍惜她的付出。記得在他們婚禮上，我曾當著眾人對兒子說：「婚後要以妻子和孩子為重，父母則退居其次，因為妻子是攜手一生的伴侶，也是家庭的支柱。」而媳婦是否會孝順？完全取決於兒子的表現，如果丈夫負責又體貼，孝順公婆便是水到渠成的事。」

二○二四年的感恩節 ，兒子與媳婦特別安排一次感恩節郵輪之旅，邀請我們雙方家族一同參與。旅途中，兩個家族表面上雖然平靜有禮，但內心深處卻都為這對年輕夫妻的孝心深受感動，我與親家走過移民的艱辛之路，看到子女如此貼心，心中充滿幸福與感恩。

年輕時的我，常常只看到別人的缺點，卻忽略了他們的優點。婚後我受到婆婆的深遠影響，她是一個才德兼備的女性，用行動詮釋了什麼是無私的愛，照顧中風 二十多年的祖母，同時培育出五個優秀的孩子，讓她晚年無憂。在她的影響下，我學會了婆媳之道，那就是多感謝，少指教。

有朋友曾問我，如何欣賞一個缺點多於優點的媳婦？坦白說，我也無法用一句話回答，我只知道成人的世界充滿選擇，但能改變他人的空間卻有限，朋友間可以選擇保持距離，但媳婦是一輩子的家人。

如果婚姻中選擇錯誤的伴侶，的確會增加生活的難度，然而為了下一代、為了履行婚姻的承諾，年輕夫妻若能彼此調整，放大對方的優點、縮小缺點，就能逐漸建立起相互欣賞的價值觀。這需要全家人共同努力，學會感激彼此的付出，並以同理心讓家庭充滿感恩的力量。

我始終相信，感恩是一種能力，也是一種魔力，它能創造無數幸福的家庭，讓愛與和諧在每一個角落生根發芽。