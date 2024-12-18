我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

兩太空人受困國際太空站 返航再延至明年3月底

榮神益人的朋友

巫嘉清

我的朋友珍納Janet日前走了，她四十多歲時，我才認識她，知道的點滴都是她後半生故事。她是我很敬佩愛戴的老朋友，非常特別的一個人，她是老師、校長，也是義工，性格剛直，不打客套，熱心助人。

Janet第一次結婚嫁給美籍菲律賓人，被她「白人至上」的挪威父親脫離父女關係，婚姻維持不長，她從華盛頓州搬到加州，拿到獎學金在Santa Clara University念了一個數學碩士後，便從事終身教育工作。

Janet到墨西哥旅遊時，認識了一名墨西哥男士，結婚後把他帶來美國，生了一兒一女，後來也和平離婚，兒女都學有所成造福社會。

工作三十年後，Janet從職場退休，卻退而不休參加了和平工作團（World Corp）活動，到中美洲的多明尼加及宏都拉斯工作，兩次之後更到非洲的Ghana孤兒院當義工教學。

她的兒子和我的女兒從小學六年級開始，一直到中學畢業都是好同學和好朋友，同樣熱愛音樂戲劇，Janet就義不容辭地為孩子們的劇團努力擔任製作，前後台工作永不推辭。此外，Janet也熱心為學校籌募善款、當義工等，真心出錢出力。

去年十二月，Janet得了快速惡化腦癌，手術及化療治療皆無效，記得手術復元期間，她曾對我說：「我從來沒有像現在這樣平靜安寧過，我只是想要多點時日，能看到孫子女長大而已。」

醫生給她六個月到一年的時間，縱然如此，這一年她仍然樂觀地與朋友遊船河到南極、歐洲、阿拉斯加等，雖然病情惡化，但還和我們一起吃Pizza喝酒，把日子過得充實，也從來沒有聽到過她的抱怨。

日前她就不吃不喝進入沉睡彌留狀態，我去看她，獨自坐在床邊，只能不斷按摩她的手和手臂，她女兒告訴我，雖然她已睡著，但她能夠聽得到，於是我就和她細說過往，說她是最棒的母親、外婆、老師、朋友以及主的僕人。臨行前，我摸著她的臉和她說再見，她嘴巴發了一點喉聲，讓我覺得她都聽到了我的話，知道她曾有一個豐富的人生，在世歲月中能榮神益人，回天家也幾乎無憾。再見了，我的姊妹，咱們將來天家再見。

墨西哥 加州 白人至上

上一則

現代父子關係（上）

下一則

迎面吹來的「季風」

延伸閱讀

現做甜甜圈美味又便宜 顧客盼美國Costco引進

現做甜甜圈美味又便宜 顧客盼美國Costco引進
無證移民擔心骨肉分離 倡議團體傳授遇盤查時如何自保

無證移民擔心骨肉分離 倡議團體傳授遇盤查時如何自保
美智庫：中國深入墨西哥投資 存量高出墨官方數據6倍

美智庫：中國深入墨西哥投資 存量高出墨官方數據6倍
想逃川普關稅大棒？墨西哥突然大規模打擊毒品和偷渡

想逃川普關稅大棒？墨西哥突然大規模打擊毒品和偷渡

熱門新聞

(取材自Pexels @Andrea Piacquadio)

家中長輩適合自宅養老嗎？ 用5指標做評估

2024-12-14 09:30
作家簡媜14日下午在台北舉行「一個人漫遊，古典森林：遇見陶淵明、杜甫與李白、李商隱」新書分享會，邀請讀者共賞古詩詩人的好詩。(中央社)

作家簡媜談詩人李商隱直言不諱 不被時代喜愛

2024-12-14 15:51
《窗外》是瓊瑤的處女作，後改編為電影，由林青霞主演。(金馬執委會提供)

投書／記瓊瑤「窗外」男主角蔣仁

2024-12-04 11:00

一次奢華而尷尬的面試

2024-12-16 01:02
張掖的七彩丹霞地貌。

一眼萬年

2024-12-11 01:02
圖/123RF

靈貓阿什利

2024-12-12 01:01

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券
「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世

「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世