我的朋友珍納Janet日前走了，她四十多歲時，我才認識她，知道的點滴都是她後半生故事。她是我很敬佩愛戴的老朋友，非常特別的一個人，她是老師、校長，也是義工，性格剛直，不打客套，熱心助人。

Janet第一次結婚嫁給美籍菲律賓人，被她「白人至上 」的挪威父親脫離父女關係，婚姻維持不長，她從華盛頓州搬到加州 ，拿到獎學金在Santa Clara University念了一個數學碩士後，便從事終身教育工作。

Janet到墨西哥 旅遊時，認識了一名墨西哥男士，結婚後把他帶來美國，生了一兒一女，後來也和平離婚，兒女都學有所成造福社會。

工作三十年後，Janet從職場退休，卻退而不休參加了和平工作團（World Corp）活動，到中美洲的多明尼加及宏都拉斯工作，兩次之後更到非洲的Ghana孤兒院當義工教學。

她的兒子和我的女兒從小學六年級開始，一直到中學畢業都是好同學和好朋友，同樣熱愛音樂戲劇，Janet就義不容辭地為孩子們的劇團努力擔任製作，前後台工作永不推辭。此外，Janet也熱心為學校籌募善款、當義工等，真心出錢出力。

去年十二月，Janet得了快速惡化腦癌，手術及化療治療皆無效，記得手術復元期間，她曾對我說：「我從來沒有像現在這樣平靜安寧過，我只是想要多點時日，能看到孫子女長大而已。」

醫生給她六個月到一年的時間，縱然如此，這一年她仍然樂觀地與朋友遊船河到南極、歐洲、阿拉斯加等，雖然病情惡化，但還和我們一起吃Pizza喝酒，把日子過得充實，也從來沒有聽到過她的抱怨。

日前她就不吃不喝進入沉睡彌留狀態，我去看她，獨自坐在床邊，只能不斷按摩她的手和手臂，她女兒告訴我，雖然她已睡著，但她能夠聽得到，於是我就和她細說過往，說她是最棒的母親、外婆、老師、朋友以及主的僕人。臨行前，我摸著她的臉和她說再見，她嘴巴發了一點喉聲，讓我覺得她都聽到了我的話，知道她曾有一個豐富的人生，在世歲月中能榮神益人，回天家也幾乎無憾。再見了，我的姊妹，咱們將來天家再見。