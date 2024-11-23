華人 社會有一句歇後語「滴水之恩，必當湧泉相報」，人們都說，學會感恩、懂得感恩，正是華人社會自古以來就有的優良美德，也是做人做事最基本的品德。還有一句老話 「百善孝為先」，意思說孝敬父母是各種品德中第一位，愛親人和愛朋友也歸入此類。

早年首次赴美國西雅圖 （Seattle）旅行，老朋友周先生前來機場接機，走在高速公路時，剛好望見左側那座半面山坡，有幾隻火雞在晃悠悠地走動。周先生打量一遍火雞說：「你今日飛來西雅圖旅行，來得巧不如碰得巧了，我們今晚要過感恩節，一起吃火雞吧！」

我側頭看了周先生，帶著疑問說：「吃火雞？是不是到了吃火雞的那個什麼節日？」周先生目視前方，盡可能簡明扼要地介紹火雞節的趣聞軼事，原來火雞節（Turkey Day）又叫感恩節（Thanksgiving Day），是北美洲獨有的節日，始於一六二一年的「五月花號事件」，除了感謝上帝過去一年帶來的豐收，也是感謝印地安人的熱情幫助，「五月花號事件」被認為是造就第一個感恩節的由來，希望大家能在感恩節這天，一起抱著感恩的心，和家人朋友們團聚，一起享用大餐。

直到一八六三年，當時的美國總統林肯（Abraham Lincoln）為了促進美國南北各州統一，宣布每年十一月的最後一個星期四為聯邦感恩節；但由於受到仍在進行中的南北戰爭的影響以及美利堅聯盟國對林肯的抵制，直至一八七○年代，這個日期才真正成為全美國共同的感恩節。周先生補充一句話說：「我大女兒辛麗雅打電話告訴我，她已在超市買回一隻近二十磅的火雞。」

臨近傍晚，周先生再來酒店帶我趕往他家，沿路看著公路兩側住宅區，一排矮小柵欄圍攏起來的後院，膚色各異的人群正在露天下烤火雞，一陣陣濃厚脆香的火雞味順著空氣飄過來；孩童們正嘻嘻哈哈地玩遊戲，顯見火雞節充滿了樂趣與喜悅。

周先生的住屋後院，一隻香烤全火雞放在長飯桌上，桌上也擺滿各式各樣的中西式美食。周先生的兩個子女受到父母親言傳身教，舉止有禮貌。周家的大女兒辛麗雅剛滿十八歲，就讀大學一年級，她品學兼優，業餘興趣是喜歡做美食；周先生說，辛麗雅以後想當美食家。

辛麗雅靠著兼職打工獲得一筆收入，她向爸爸媽媽提出構想，說感恩節由她出錢買火雞，她想親手烤火雞。這次由她獨立燒烤完成的火雞，色香味俱全，她說的理由是希望在感恩節讓家人和朋友們，大家分享她勞動與收穫的快樂。

辛麗雅講故事時，說起了老爺爺，她說老爺爺經常提醒她，華人社會平日講的感恩和平安，那是幾千年來對感恩與平安的虔誠。學會感恩，祝福身邊的人平安、吉祥如意、身體健康等，那是每個人最大的祈願，所以大家都要常懷感恩之心。周太太等她說完，開心地說：「這次我們家慶祝火雞節，是屬於女兒辛麗雅的，這種說法正確吧！」

眾人歡聲笑語地說：「很正確，辛麗雅烤的火雞很美味，講的故事很有感情，今年火雞節是屬於她的說法，恰如其分。」

月光明淨，照在遠近大地，火雞的濃厚香氣瀰漫在空氣中，樹上的鳥雀與草叢中小動物和鳴，使我感受了異域風情的美妙格調。夜色已深，朋友告辭離開，辛麗雅說：「明年過火雞節，歡迎親人朋友們來此，繼續分享我烘烤的火雞。」

在西雅圖旅行第一次參與感恩節，在我看來，膚色各異人士包括華人圍坐餐桌吃大餐，從中所見大人愛孩子、孩子尊重長輩以及同齡互相友愛，相處氣氛融洽。大家在品嘗美味火雞時，更享受親友的溫馨團聚。