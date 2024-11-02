天涯何處無美食，只要有心探訪，到哪都能尋得美味佳餚。洛杉磯 （Los Angeles）的越南 潮州粿條就是一絕，滋味像極了帶油蔥味的台灣切仔麵，然而用料更豐盛。潮州粿條上面舖滿肉燥、雞絲、魚蛋、滷肉、幾隻大紅明蝦和豬腰片，料多味美，便宜好吃又大碗，要價連稅僅十五元。

不過，廣東的潮州小吃怎會變成了越南美食？又怎會浪跡天涯和洛杉磯扯上邊？許多年前的某天，我開車經過蒙特利公園市（Monterey Park）時，突然發現左前方路口有家麵店新開張，時近中午，不妨上門一試。當我迴轉車頭時，還不經意想著，這兒離老哥辦公室很近，不知他是否來過？沒料到推門入內，便瞧見老哥赫然在座。有識途老馬引領，這餐飯自然吃得極適口愜意，還不用自掏腰包。

相信不只是我，年紀愈長，便愈思念年幼時烙下的美味印記，尤其是往昔物資欠缺時，聞到都會流口水的豬油麵，洛杉磯這家潮州粿條一聞便知是不折不扣的「豬油麵」。豬大骨及雞骨架熬製湯汁，淋上紅蔥油，根本就是源自閩南再傳至台灣的古早味麵食，好笑的是，老闆堅決否認麵內添加豬油，他說：「加豬油堵血管吃死人，會被告的。」那豬油味是從麵中半肥瘦肉燥熬煮後自然滲出，怎還需要另外添油？

正宗台式擔仔麵和切仔麵都使用黃色鹼麵，口感滑溜彈牙，潮州粿條用的也是白粿條和黃色鹼麵。擔仔麵用蝦頭殼熬湯，配料又有大蝦，因此有人認為它源自福建，與廈門蝦麵同宗。除了都有大蝦，台式擔仔麵添加肉燥和滷蛋增味，廈門蝦麵則添加魚丸及紅糟肉。

潮汕距閩南不遠，潮州海鮮粿條添加紅蔥，風味與福建蝦麵相近自然不意外，只不過隨著潮汕僑民移居東南亞，使用了當地特色調味料沙茶，讓潮州麵更增添南洋風，也在東南亞融入當地人的日常餐食。

泰國 （Thailand）篤信佛教，民性溫和不排外，因而有近五百萬潮州僑民，那兒處處可見潮州粿條的身影，大旅館內也都擺設仿古麵攤車，供旅店房客現點現食。名揚四海的泰國國食Pad Thai，其實就是鑊氣十足的鮮蝦炒粿，追溯泰國船麵的源頭，也是潮州湯粿融合當地口味變化而出。泰國海鮮肥美、種類繁多，去當地旅遊別錯過以潮州手法烹製、融合中泰特色的海鮮美食。

除了泰國，當時東南亞戰亂頻仍，為了避禍，原本定居柬埔寨（Kampuchea）的潮僑逃到越南（Vietnam），為謀生重操舊業，意外將潮州麵食在越南發揚光大。越南淪陷後，潮州麵食又隨難民落腳洛杉磯，在異鄉另起爐灶。洛城柬僑、越僑餐館所做出的潮州麵點風味相去不遠，都是用雞、豬大骨熬煮添加紅蔥，只是麵上置放的澆頭各家略有不同。

洛城的越南潮州麵食與柬埔寨師出同宗，但用料和口味更勝一籌，到店內用餐，要擺出熟客的模樣，「招牌黃白」是必點項目，一碗麵同時能享受到柔軟滑嫩寬粿，以及黃鹼麵微脆彈牙的不同口感。黃白相間的潮式乾粉麵，務必多加添幾匙店家自製的沙茶醬，以及酸甜醃青椒拌食增味，還要點滋味鮮美、處理得爽脆潔淨的豬腰片，這才是精明食家所追尋的極致食趣。

此外，千萬別忘記點上一份不要錢的燙豆芽菜，撒上麵拌勻入口，保證感覺就像回到了台北街頭。