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尼克森圖書館的聯想

顧華
尼克森圖書館園區還有總統的故居。（圖／作者顧華提供）
尼克森圖書館園區還有總統的故居。（圖／作者顧華提供）

久居加州洛杉磯西邊三十多年，日前終於有機會去橙縣（Orange county）尼克森總統圖書館暨博物館（Richard Nixon Presidential Library and Museum，簡稱尼克森圖書館）。美國總統圖書館實際上是檔案博物館，保存著總統的手寫紀錄以及各種歷史文件檔案、影音圖像和實物，處處彰顯出總統對國家的貢獻，是一種特殊的遺產。

尼克森（Richard Nixon）是美國第三十七任總統，一九一三年出生於橙縣約巴林達（Yorba Linda）一個小型柑橘農場，一九六八年當選總統，並於一九七二年連任成功，一九七四年八月因「水門事件」辭職，成為美國歷史上第一個主動辭職的總統。

尼克森圖書館是尼克森家族柑橘農場的擴展，於一九八九年興建，占地八點四英畝。圖書館按照不同時間點分成不同的展廳，從中東到越南、從中國到水門事件，讓後人能夠了解當年發生的事以及美國歷史。圖書館園區還有總統的故居、直升機，以及總統與第一夫人的墓地。

我是中醫針灸師，對中國館十分有興趣，不光是尼克森總統打開了中美雙方大門，而且是因為尼克森訪中期間，把中醫針灸介紹給美國大眾。一九七一年七月，美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）祕密訪問北京，為尼克森總統訪中鋪路，當年紐約時報記者詹姆斯．萊斯頓（James Reston）隨季辛吉訪中，在北京突發腹痛，急診送到「反帝醫院（目前的協和醫院）」，醫生立即做了闌尾炎切除手術。

後來萊斯頓在一九七一年七月二十六日，於紐約時報發表了文章「讓我告訴你們，我在北京的手術」，文中描述他在醫院的求診經歷，特別是手術後第二天，因為麻醉讓他腹痛難忍，醫院在病人同意後，就派了一名中醫師為他針灸。

萊斯頓寫道：「三根細長的針刺入我的上肢和膝下穴位，針刺的痛感在我身上傳導著，轉移了我對腹痛的注意力；然後醫生點燃了艾灸條，聞起來像是廉價的雪茄菸，在我腹部上熏著，偶爾也會捻轉在肢體上的針。針刺二十分鐘後，我的腹部漲痛開始緩解，不到一個小時就消失了，而且再也沒有痛過。」

萊斯頓的文章發表後，在美國引起很大的回響，隨後就有美國科學家和醫生組成訪問團，到中國去考察中醫，給與中醫非常正面的報導，開啟了美國的「中醫熱」。

萊斯頓文章發表一年後，一九七二年加州醫學委員會同意中醫針灸師，可在西醫師的授權下行醫，並在醫學院進行針灸研究。

一九七六年加州開始有執照針灸師，中醫針灸師可以獨立行醫，不再需要有西醫的授權。一九八八年加州通過法令，承認中醫針灸師在工傷治療系統是醫師（Physician），中醫師有權診斷和治療受傷的病患。

從加州的中醫針灸立法過程，不難發現由於尼克森總統要出訪中國，導致美國記者報導了在協和醫院的手術與針灸經歷，打開美國醫學界對東方傳統醫學的好奇，進而推動中醫在美國的發展與成長，把中醫針灸擴展至全美國各地，也讓我們這些移民者，能夠繼續讓中國的國粹在異鄉發揚光大。至今美國已經有數萬名執照的中醫師和西醫並行，雙方發揮互補作用，共同維護美國人民的健康。

圖書館 加州 季辛吉

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