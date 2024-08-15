Airbnb是一個出租住宿民宿的網站，提供短租房，是一種共享經濟的世界性電子商務平台。二○○八年八月創立於舊金山，全球有幾百萬的使用者，使用的人分為兩大陣營，一邊是房東 ，提供房屋出租；另一邊是眾多的房客，需要找個地方住，Airbnb就是聰明的媒介，把兩方湊起來。

我本來是個參加多年的好房客，十多年來，在美國、加拿大 、台灣和東南亞的Airbnb都住過。我挺喜歡這種安排，可和主人聊得開心，結交成朋友。

我自己的家在洛杉磯東邊，挺寬敞的，人口又簡單，空餘了幾間臥房。最近幾年，不時有經營Airbnb的朋友，突然打電話來商量：「借你家的臥房用好不好？我的客人太多，滿出來了。」我一概婉拒，一則臥室來不及清理，其次陌生人登堂入室，那多麼彆扭。

拒絕幾次後，我也有想法了，我自己試試看吧！但這就差點鬧笑話了，我在網頁上傳幾張圖片，註記了價錢，還不知道資料已經生效，自己已是準房東。晚上十一時，陌生女子來電說：「我十分鐘後就會到。」吃驚之餘，我趕緊聯絡Airbnb，證實了客人已付款訂房。我一陣手忙腳亂，勉強完事歡迎第一個客人入住，然後得到第一個評價：「房間略欠整潔」，這是頗為尷尬的處女作。

從這之後，我順利累積了許多經驗，短短兩年多，接待了數以百計的旅客，旅客種類之多樣，大大超出我的預料，除了美國國內五十個州及加拿大，幾乎涵蓋了整個地球。有一次，前腳剛走了一個烏克蘭男士，後腳就來了俄羅斯人；西歐、中歐、東歐統統有；埃及人、以色列、巴勒斯坦人、印度人、巴基斯坦及孟加拉人都來過。一名希臘汽車工曾住了七個月，直到上飛機返回希臘老家。

有一個年輕人，渾身肌肉加刺青很像黑幫，說明白了，竟然是我小女兒就讀小學的早年校友。還有一名漂亮的神祕女郎，她是邊界以南的墨西哥 人，漂亮歸漂亮，但是言詞閃爍，房間非她本人所訂，而是經由另一名男士代訂。問起她來，有一次說是男友訂房的，另一次則說是丈夫訂的。有時說她的工作是五星級餐廳的跑堂，有時又說自己是學生。她住個一、二周，必定離開一陣子回墨西哥，還不時到外州旅行。

我感到好奇，有一天，朋友來家裡維修空調，他神祕地說，那個房間會飄出陣陣的大麻味及K他命味。我終於有點明白了，我想這個美女應該是販毒集團的「騾子」，她往返各地，是在忙交貨，收錢的工作嗎？當然，這些都是我片面的臆測，神祕女郎有段時間沒來了，希望她一切安好。

除了房客三教九流、人種各異，社會階層更是分布廣泛，我接待過作家、教授、律師、大畫家、拜訪客戶的銷售人員、來簽合約的老闆、討債者、貨櫃卡車司機，還有來應徵工作，希望留在這個城市開始新生活的人。很多房客都有趣，聊著聊著，大家就變成了朋友，還會一直保持聯繫。

我也遇過低層的失意人，實在無處可去，我竟然做了幾回倒貼錢的生意，唉！有機會下次再說。