我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手華茲29年前當老師曾酒駕超速 監獄照曝光

巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

風箏

夏嫿

記憶中家鄉的春天很美，枝頭的鮮花，地上的落紅，點點滴滴藏滿詩意。放學很早，我常和夥伴們瘋玩，但至今仍不知道是哪個環節出了問題，沒有風箏的影子。

長大後才知道，風箏是電視劇中浪漫的化身，觀看曾經熱播的宮廷劇「後宮甄嬛傳」，原來古代帝王會拿風箏去討心上人的歡心，紙鳶也飛帝王家，妃子也會被風箏撩起心緒萬千。

我始終沒有和風箏有過任何親密接觸，年輕時，公園中那些隨風箏奔跑的歡快身影，增添了我眼裡的春光明媚，也讓我浮想聯翩，但或者因為童心不再，只是遠遠地觀看。之後移民北美國家，在好幾個城市之間顛沛流離，有過「春寒料峭乍晴時，睡起紗窗日影移。何處風箏吹斷線？吹來落在杏花枝。」的境遇，墜落和飛起的風箏，都讓我想起遙遠的故國，但忽起的悸動也是忽然熄滅，沒有留下一絲痕跡。

沒曾想等孩子到了上學年紀，我們定居在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）小城之後，有一天，他們在商店看到風箏就抱著不肯放手，我當時也是興致勃勃地隨了孩子的心願。卻不料「理想很豐滿，現實很骨感」這句話，同樣適合用於放風箏上。

使用說明被我們反覆讀了好些遍，也算爛熟於心，挑了一個風和日麗的良辰吉日，帶著孩子來到學校操場。第一次放風箏就鎩羽而歸，費了九牛二虎之力，那兩隻色彩鮮豔的大蝴蝶依然不肯展翅飛翔，急得我一身汗水，孩子一臉的眼淚相伴失望回家，好幾天都是悶悶不樂。

後來我終於想出方法，打了一堆請教電話，驚動國內外親友之後，還上網查看視頻，孩子也仔細地研究了一番。果然工夫不負有心人，效果不能說立竿見影，經過反復練習後，風箏終於在我們的齊心合力下飛上了天空。

那一刻聽著孩子的歡呼，看著孩子臉上洋溢的驕傲神情，我突然感慨滿懷，人們經常是看到事物光鮮的表面，而忽略背後的艱辛，簡簡單單的放風箏，其背後也都有玄機和技巧，或者讓孩子們在遊戲中，去認識這些更有意義的事才更有作用。

我想起有一段話「妻子對丈夫，猶如放風箏，線不能太緊也不可太鬆，只要線頭在手中，就盡情欣賞風箏在空中的表演。」也想到或者隨著孩子長大，風箏有一天會退出我家的遊戲舞台，但因為放風箏經歷而悟出的道理，卻會陪伴我們長長的一生。

北卡羅來納州 移民

上一則

種蔬果樂無窮

下一則

黑洞（與媽媽一起看身心科）

延伸閱讀

紐約客談／龐大的市府vs.膨脹的議會

紐約客談／龐大的市府vs.膨脹的議會
虧損7.9萬 胡錫進：炒股挺上癮 不會老年癡呆

虧損7.9萬 胡錫進：炒股挺上癮 不會老年癡呆
胡錫進虧7.9萬：一直炒股就不會老年癡呆

胡錫進虧7.9萬：一直炒股就不會老年癡呆
好康報您知／168 超市（168 Market）

好康報您知／168 超市（168 Market）

熱門新聞

美國理想養老地點

2024-08-02 02:00
台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛辭世，享嵩壽101歲，圖攝於2005年10月。（圖／本報資料照片）

不為老師流淚

2024-08-05 02:02

買房記

2024-08-02 02:00
十九世紀至二十世紀末，加拿大的許多印地安小孩被迫與父母分開，被抓送到寄宿學校。（圖∕123RF）

印地安悲歌

2024-08-04 02:02
人們在鶴鳴茶社內喝茶聊天。（圖片提供∕爾雅）

成都之夏

2024-08-01 02:02

紋眉風波

2024-08-02 02:00

超人氣

更多 >
辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上
浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎

中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎