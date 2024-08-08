記憶中家鄉的春天很美，枝頭的鮮花，地上的落紅，點點滴滴藏滿詩意。放學很早，我常和夥伴們瘋玩，但至今仍不知道是哪個環節出了問題，沒有風箏的影子。

長大後才知道，風箏是電視劇中浪漫的化身，觀看曾經熱播的宮廷劇「後宮甄嬛傳」，原來古代帝王會拿風箏去討心上人的歡心，紙鳶也飛帝王家，妃子也會被風箏撩起心緒萬千。

我始終沒有和風箏有過任何親密接觸，年輕時，公園中那些隨風箏奔跑的歡快身影，增添了我眼裡的春光明媚，也讓我浮想聯翩，但或者因為童心不再，只是遠遠地觀看。之後移民 北美國家，在好幾個城市之間顛沛流離，有過「春寒料峭乍晴時，睡起紗窗日影移。何處風箏吹斷線？吹來落在杏花枝。」的境遇，墜落和飛起的風箏，都讓我想起遙遠的故國，但忽起的悸動也是忽然熄滅，沒有留下一絲痕跡。

沒曾想等孩子到了上學年紀，我們定居在北卡羅來納州 夏洛特（Charlotte）小城之後，有一天，他們在商店看到風箏就抱著不肯放手，我當時也是興致勃勃地隨了孩子的心願。卻不料「理想很豐滿，現實很骨感」這句話，同樣適合用於放風箏上。

使用說明被我們反覆讀了好些遍，也算爛熟於心，挑了一個風和日麗的良辰吉日，帶著孩子來到學校操場。第一次放風箏就鎩羽而歸，費了九牛二虎之力，那兩隻色彩鮮豔的大蝴蝶依然不肯展翅飛翔，急得我一身汗水，孩子一臉的眼淚相伴失望回家，好幾天都是悶悶不樂。

後來我終於想出方法，打了一堆請教電話，驚動國內外親友之後，還上網查看視頻，孩子也仔細地研究了一番。果然工夫不負有心人，效果不能說立竿見影，經過反復練習後，風箏終於在我們的齊心合力下飛上了天空。

那一刻聽著孩子的歡呼，看著孩子臉上洋溢的驕傲神情，我突然感慨滿懷，人們經常是看到事物光鮮的表面，而忽略背後的艱辛，簡簡單單的放風箏，其背後也都有玄機和技巧，或者讓孩子們在遊戲中，去認識這些更有意義的事才更有作用。

我想起有一段話「妻子對丈夫，猶如放風箏，線不能太緊也不可太鬆，只要線頭在手中，就盡情欣賞風箏在空中的表演。」也想到或者隨著孩子長大，風箏有一天會退出我家的遊戲舞台，但因為放風箏經歷而悟出的道理，卻會陪伴我們長長的一生。