在北加州 執教快要二十年了，我曾帶領高中學生踏遍了許許多多的山川湖泊，但帶學生出國旅行的次數並不多，然而這次的台灣之旅，卻給我們師生留下了很難忘的記憶。

記得明代董其昌曾在「畫禪室隨筆」裡有一句名言，「讀萬卷書，行萬里路。」本著讀書以多增長才學，遊歷以多增加見識為前提，我們一行四名老師準備了近大半年的時間，帶領者二十八名高中生從北加 州的聖多梅尼科學校（San Domenico School）出發，在今年三月的最後一個漆黑夜晚，冒著傾盆大雨，踏上了探索台灣之旅。

出發的那天晚上，我們師生一行乘坐中華航空公司的航班，午夜從舊金山出發，騰空駕霧十三個半小時後，順利地抵達台灣桃園機場。我們師生總共三十四人，踏上了探索美麗寶島之旅。剛下飛機，機場裡的整潔、有序、安全都給我們帶來了良好的第一印象。之後，我們在當地導遊的帶領下，乘坐大巴士一路南下，先遊玩了日月潭，並乘坐纜車俯瞰日月潭的遠景。然後，我們又去了九族文化村。

儘管我們都感覺到旅途的疲勞和時差的影響，不過我還是十分替我的學生們感到驕傲，因為就在我們極度奔波勞累的情況下，全部的同學還是積極地參加了九族文化村的演出行列，他們唱歌跳舞、拍手歡呼，場面讓我非常感動。

兩天後，當我們到達高雄，我無意間發現有幾個高一的男生不吃中餐，整天不停地吃零食，於是我找機會跟他們幾個人認真地聊了一次。我告訴他們：「出門旅遊就是見天地 、見眾生，走出自己的舒適圈，只有品嘗以前沒吃過的食物，才知道自己喜歡什麼？不喜歡什麼？最後才能做出正確的選擇。如果連嘗一嘗的勇氣都沒有，你就失去了選擇權。」第三天他們敞開了心扉，打開了味蕾，真真切切地開始了台灣文化之旅。

就在我們遊玩興致最高漲時，地震 發生了。那天我們住在墾丁的一間酒店，我並沒有感覺到地震，而是後來才聽說的。手機上也傳來了海嘯預警撤離警報，這時我的家人、朋友以及同事們，紛紛發來信息詢問我們的安全情況。

正在我們極度擔憂和焦躁不安時，有一個富有智慧的家長跟他的孩子這樣說：「我們是來自北加州的人，因為北加州是坐落在地震帶上的，大地震和小地震我們都經歷過。如果有人恐懼地震不奇怪，而我們是不害怕的，既然來到台灣就好好地玩，把地震變成台灣之旅的另一道彩虹，或許這樣會給這次旅行，增加了另一道彩虹的色彩。」

我們是一邊旅行一邊品嘗當地美食，一路又從高雄回到了台北。在台北，我們像其他遊客一樣，從參觀中正紀念堂到故宮博物院；從傳統的放天燈，到參觀現代的101大樓；從品嘗鼎泰豐的小籠包，到微熱山丘的鳳梨酥，我們玩得開心、吃得盡興，師生們個個喜笑顏開。

九天的台灣之旅結束了，同學們頻頻發誓總有一天還要重遊台灣。從一個中文老師的角度來看，這趟旅行帶給同學們許多好處，他們學習中文更努力了，對中國文化的興趣更濃厚了，平時說中文的頻率也更多了。總之，台灣之旅讓我們師生們共同譜寫出一首優美的台灣讚歌。