常聽到別人說：「愛一個人就要說出來，讓他知道。」但是一直以來，我是愛一個城市也必須說出來，不藏私地與大家分享。

「失去，才知道擁有的可貴。」我本是北國兒女，模糊的記憶中，當軍用飛機在中國大陸東北降落，機門被打開的一剎那間，我被凍得哇哇大哭拒絕下飛機，結果被父親用軍用大氅裹著，強行抱下了飛機，這是我腦中僅存的片段記憶。後來我在台灣南部長大，亞熱帶氣候像似一年四季都是夏天，除了揮汗如雨，只能進出冷氣房。但因戶外和室內一冷一熱的溫差變化，使我的身體受不了折磨，於是得了過敏性鼻炎，感謝上帝讓我有機會移民美國舊金山 。

舊金山一年到頭都是常溫的「秋涼」，沒有一家需要裝冷氣機，因為整個海灣都是地中海型氣候，就像是一個大型的空調設備，我們如果不做運動，根本就沒有出汗的機會。

每當驅車經過日落大道時，兩邊的參天古木讓我感覺彷彿置身在台灣阿里山 的林蔭中；若車子穿過交通繁忙的十九街大道，在金門公園路段的兩邊樹木景物，使我感覺置身在台灣的杉林溪森林生態度假園區。

舊金山有許多老人中心 ，注重老人的身心健康，我參加一個走路活動的團體，很慶幸有一個很棒的帶隊領導Anna，每周二早上，我們會搭公車遊遍舊金山不同的景點。記得有一次，她帶我們徒步登上Mount Sutro，那就在我居住的日落區，我自嘆在此居住了三十幾年，竟然不知有此絕佳美景。那裡有險峻的登山步道，爬到峰頂可遠眺山下雲霧飄渺的世界，使我感覺和登上黃山、廬山一樣，彷彿整個世界都在自己腳下，真有睥睨天下之感。

由於這是一個濱臨海灣的城市，所以隨時都可到海邊戲水，或到沙灘漫步，看著浩瀚的太平洋，覺得自己是這麼渺小又如此幸運。當驅車經過一號公路時，會發覺一邊是山一邊是汪洋大海，這景色曾是我們青春少年時，在電影裡看到的場景，現在自己竟然置身其中，可惜已經沒有了年少時的憧憬和夢幻，身邊也缺少了共享的親人和朋友。

物換星移，隨著自己年齡的老邁，我念茲在茲的是如何保有健康身體？而我一向不藏私，有好處願意與人分享，在網路上，我現在每次與人分享的也都是自身保有健康、長壽的祕訣，我認為健康快樂就是長壽之本。

當每個禮拜二我們去健行時，大家都覺得自己好幸福，生活在這個罕見的「城市山林」，應該知足。

中國人有句話說：「上有天堂，下有蘇杭。」有一年暑假，我有一個回杭州探親的王姓友人，他發來一個視頻，只見他在杭州揮汗如雨地對我說：「哎呀！你們在舊金山真像是住在天堂，我們這裡熱得像是在火焰山和地獄。」我看每天的報紙，就算美國也有許多被熱死的人，我們這裡一點也感覺不到「熱」；杭州的友人說我是住在天堂，我既然已經住在天堂了，夫復何求？只有感恩上帝的賜福。