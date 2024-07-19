有一年聖誕假期，我去了墨西哥 的洛斯卡沃斯（Los Cabos）遊玩，期間在海灘目睹小海龜回歸大海的場景，讓我留下深刻印象。

那天黃昏，我在海灘一邊散步一邊欣賞落日餘暉，走著走著，看到前面有一群人，圍坐在由一條長繩圈成的空地四周，像是在等待著什麼。

我走上前去，好奇地詢問一個女孩：「大家是在等待聖誕老人嗎？」因為聖誕期間，常會有聖誕老人搭直升機來海灘發糖果。

「在等海龜。」 女孩答道。我心想，海龜會在天黑之前，從海裡爬回岸上睡覺嗎？滿心狐疑，我也想看個究竟，於是加入了等待的隊伍。

幾分鐘後，走來幾個穿旅館制服的工作人員，他們拿來了一個白色的大泡沫塑膠箱子。放下箱子後，工作人員開始發一次性塑膠手套，給靠前方的圍觀遊客，並在他們手中放了一個黑黑的東西。我站在人群後面，遠遠的沒看清楚是什麼？只見有個遊客，把手中的東西輕輕地放在海灘上，我擠上前去定睛一看，原來是一隻黑色的小海龜。

還沒來得及思考，我又見工作人員吩咐遊客們，把那些剛放到海灘上的海龜整齊地排成一列，而這群小海龜不用指揮，四腳一著地，就一頭朝著大海拚命地爬去，原來這是個海龜賽跑的遊戲。

比賽開始了，海灘上的遊客群情激昂，喝采聲、加油聲四起，聲聲震耳，一點也不亞於奧運 會的競技賽場。大家一邊吶喊一邊緊盯著自己的海龜，同時拿起了手機或相機，期盼拍下冠軍海龜旗開得勝的光榮畫面。

然而海龜爬行本來就慢，加上小海龜腿短稚嫩，經過足足十分鐘的拚搏，領先的一隻海龜終於臨近海水。這時一個浪頭打來，冠軍海龜便搖搖晃晃地被海浪捲進大海，撲騰幾下，轉瞬間就不見了。此時人群則響起了蓋過海浪聲的喝采，頓時間，我自己對這個熱烈的場面非常感動。

其實這並不是我想像的海龜競技賽，而是墨西哥的一個傳統遊戲，墨西哥人經常會在海灘舉辦此類活動。這些賽跑的海龜是雌龜在沙灘上產下的卵，被人工孵化後慢慢長成小海龜，在生長到四十五天左右，這些小海龜就會被放回大海，重新回到屬於牠們的家鄉。海龜的自然生命一般為一百五十年，據有關考證也有三百年以上，有的甚至超過千年。我希望這些小海龜能在大海裡盡情暢遊，開心地度過牠們長長的一生。

這天能巧遇海龜回歸大海，了解不曾知道的知識，是我假期裡的一個美麗遇見，也是我難得的體驗。