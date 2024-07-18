和許多同學、朋友比起來，我徹頭徹尾是個胸無大志的人。當學生時，只希望成績優異，不是為了考上多好的學校，而是讓自己感覺好一點，也讓爸媽高興一點；畢業後，只希望能找到工作，薪水不要太低，讓我能支付生活開銷，也能每個月給爸媽一些孝親費。

我結婚對象就是我的初戀，一談戀愛就驚天動地，非他莫屬，急得媽媽要我多交男朋友再挑選，奈何我不是個很積極進取的人，兩個孩子沒跟我打聲招呼就來了，我高興得很，把他們視為稀世珍寶。

爸爸說依能力來看，我應該是個獨當一面的女強人，媽媽說我太寵丈夫和孩子會吃虧；而我跟爸媽說，這樣的生活讓我覺得很快樂、很舒服，兩老聽我這麼一說，也就沒轍了。

爸媽第一次來美國，是我從研究所畢業八年後，為了他們的到來，我積攢了年假和事假等，得以有一個半月的時間好好陪他們。住慣台北公寓的狹窄空間，爸媽對我家的後院特別感興趣，偌大的草坪常是他晨昏做體操運動的地方，時不時幫我撿拾落在院子的樹枝，還說繞了大半個地球，從桃園機場搭機到舊金山（San Francisco），轉機到丹佛（Denver）後又再次轉機到堪薩斯（Kansas），期間的勞累辛苦，都被綠油油的草地和晴空萬里給收買了。

我在院子裡種了一些菜，有小白菜、油菜、小黃瓜和青江菜，是從種子開始培育發芽的；彩椒、辣椒、義大利 和泰國九層塔，以及各類番茄則是從Lowe's買來的。正值八月，蔬菜都長得青翠碧綠，尤其番茄結實纍纍，櫻桃小番茄果肉堅實，兩老幾乎是邊採邊吃，大一點的番茄就拿來做番茄炒蛋或煮湯。爸爸說，自己種的九層塔真是香，炒肉絲時，在起鍋前放一大把，香味撲鼻。

而各類青菜比起他們在台灣菜市場買的還要翠綠，喜歡烹飪的爸爸彷彿找到了一座農夫天堂，從早到晚在院子裡走了好幾回。媽媽說，美國地大空間廣，又有院子可以培養興趣，美國人應該不會有憂鬱症才是。

爸媽來美國一個半月期間，我帶他們去了世界聞名的賭城 拉斯維加斯（Las Vegas），爸媽是公務員，一生奉公守法，一聽說要去賭城玩，連連說不要。他們認為賭博不是好習慣，為什麼有一個城市專門以賭博聞名呢？那時的網路不像現在這麼發達，不能一鍵知天下，於是我帶著兩老去圖書館 找資料，這一去，又把另外一座天堂送到了兩老面前。

圖書館裡圖書多樣，電影和電視的磁碟片也多，爸爸坐在寬廣的圖書室裡拿起架上雜誌，一本換過一本看個不停，他最喜歡的攝影雜誌，滿足了他心裡的想望，這一坐就是好多個下午，之後幾天，總是要我帶他去。爸爸還說，可以把他放在圖書館，我去做自己的事，渴了有飲水機，餓了他帶有零食和水果，可以去室外的走道上填肚子。

據爸爸從圖書館查來的資料，拉斯維加斯原本是沙漠中一個不為人所知的綠洲，後來西班牙的探險隊發現了它，才將它命名為「Vegas」，意思是豐美的草場，至於賭城之名那是後來的事。一趟賭城之旅，打開了爸爸的視野，華麗的建築、音樂與藝術發光的表演，讓他對美國這個多元文化並存的國家有了新的思維。

臨回台灣前，爸爸說，他原本對我寄予很深的期望，總以為我會成為學術家或是企業家，沒想到我的志氣那麼短淺。然而他來美國之後，徹底改變了自己的想法，他認為在這個繁雜的社會中，能平淡過日子，與大自然和平共處，還能保有善良的本質，那真是個了不起的人才能做到。

我不知道爸爸是在勉勵我，還是他在自我安慰，但是我能從他的雙眼裡，看到了滿足與快樂。我這個胸無大志的女兒，也感到無比歡喜。