作者與女兒在峇厘海浮潛。（圖／作者凌詠提供）

住在紐約的女兒，去年十二月初飛至聖塔芭芭拉（Santa Barbara），與家人同慶聖誕共度新年。兩個月的相處及一起旅遊，讓我頗有除舊布新之感。

女兒與我在一月下旬搭上大巴，花了四小時抵達洛杉磯國際機場 ，然後飛到台北，又在候機室等了四小時轉機前往峇厘島（Bali）。從泰國 飛來的先生，已在我們下機處等候，三人立即把相見歡轉換成親切溫柔的擁抱。

在先生及女兒的精心策畫下，我們在峇厘島享受令人回味無窮的住宿體驗。更特別的是，住在Alamanda Resort的四天三夜，有過兩次畢生難忘的經歷。

我們住的第一幢併屋，有一座私人游泳池，沿著泳池的外圍，即是大塊石頭砌成的凹凸斜岸，可順著石頭走入峇厘海。住了一晚，我們有幸被升級到另一幢雙併屋，大院中立著數隻金雞獨立的紅鶴雕塑，庭院更加煥發活力。

我喜歡一個人坐在前面庭院，遙望海上船隻，享受靜謐空靈的片刻。那幾天陰雨綿綿，看了旅館周遭環境的簡介，我提議去觀賞一座臨近的瀑布。

由旅館推薦的導遊準時出現，開車帶我們來到瀑布入口處；一下車即看到懸在大樹枝下的榴槤。我問導遊：「你吃這個玩意兒嗎？」他不假思索地答道：「不吃，太臭了。」原來，不是所有當地人都是逐臭之夫。

我們跟著導遊往上走，瞬間下起傾盆大雨，初嘗漫步熱帶雨林的滋味，不但饒富想像，還令我燃起有朝一日，要去巴西叢林探險的渴望。

我們被迫躲在路邊的草棚，等雨勢趨緩後再回歸探險。重新啟程，爬坡一段路後，一條細長娟秀的瀑布倏忽出現在眼前，欣喜之情溢於言表，頓時覺得不遠萬里，飄洋過海到此一遊，不僅感受到熱帶豪雨洗禮的刺激，且能賞心悅目地觀瀑，實在是不虛此行。

而最大的收穫乃是已逾退休 年齡的我，居然在女兒的教導下，學會了浮潛（snorkeling）。女兒並非運動員，為了觀賞海中魚，多年前就學會了浮潛。當父女商討租借浮潛用具時，旁聽的我順勢湊上一句：「我也要學。」三人立即快速行動，戴上租來的用具，做好浮潛準備。

女兒建議我先在旅館泳池接受基本訓練，翌日再赴大海實際操作，我唯命是從。在泳池中，女兒先檢查我頭上的裝備，確定設置完善並講解要領後，遂將幾片葉子往不同方向投入池中，再由我將它們一一撿回。她一本正經地立下規定，令我不可將頭露出水面窺探浮葉漂流的蹤跡。

這個挑戰新鮮有趣，當我將頭埋入水中，戴在頭上的器具便不再顯得笨重累贅；只要通氣管筆直向上，我便可輕鬆換氣，如美人魚般地在水中漫游，尋回女兒擲出的每片樹葉。

第二天我們來到了海邊，母女相偕邁入峇厘海，並肩浮潛。一開始為了保護我，女兒將右手搭在我朝天的後背，對我放心後，她就領著我游向魚群所在處。目睹美麗的魚兒在海中悠游時，我頓時體悟到女兒學習浮潛的初衷，是為了海中的別有洞天。初試浮潛的我，如果沒將全身沒入水中，哪知魚群之美？