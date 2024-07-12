子曰：「危邦不入，亂邦不居。」意思是危險的地方不去，混亂的地方不住，這兩句話出自《論語．泰伯》。古聖先賢的話很經典，說明為了自身安危，要懂得逃離危險之地。離開故鄉，出走家園的原因很多，其中戰亂就是重要的原因之一。

俄烏戰爭自二○二二年二月爆發以來，有不少俄羅斯 人、烏克蘭 人離開了祖國，他們以各種名義來到美國，期望在這裡生存下去。我遇到了來自俄羅斯一對年輕夫婦和一個烏克蘭年輕人，他們出走家園，來到紐約展開新生活，追尋美國夢。

我的房客是一對年輕的俄羅斯夫婦，男的我稱他為R，女的是J。三十八歲的R來自俄羅斯南部城市，他原本是工程師，英語不錯，一年前來到紐約，提交了移民申請，取得了社安卡和工作許可後，在一家俄羅斯人開辦的公司臨時工作；二十八歲的J也會英語，在一家餐館當服務員。

與他們交談的過程中，知道他們以前在俄羅斯的工作和生活都不錯，只是想來美國闖一闖，看看新世界。J是一個很有教養的女性，不僅從她的舉止和衣著上可看出，從她訂閱寄來的時尚雜誌，也可以看出她的高雅氣質。他們在我這裡租屋了幾個月之後，決定要去芝加哥發展，R要去一家運輸公司開長途卡車運貨，一個月的收入是他在紐約的兩倍。

R要搬走了，他介紹了來自烏克蘭的年輕人D。D剛從大學畢業，是一個電腦工程師，他隻身來到紐約，沒有親友，到了紐約不久，就遇到詐騙事件。

剛到紐約，首先要有安身之地，D暫住旅館，申辦移民時，需要有固定住所和聯繫地址，在別人的建議下，他上網找到了一家租屋仲介，並看中了一處租房。仲介讓他先轉帳押金和一個月的房租，才會給他房門鑰匙。急不可待的D沒有多想，毫不猶豫地從銀行轉給仲介三千元美金，當D再與仲介聯繫時，網上的那家仲介找不到聯繫人，信息皆無，三千元美金頃刻化為烏有。

D說，當時他的心都碎了，被無影無蹤的人欺騙後，無奈的D只得想盡辦法找到可依靠的朋友，他暫時搬到友人那裡，等拿到了移民局 的工作許可後，才開始有了工作和收入。

不知俄羅斯的R與烏克蘭的D，兩人是怎樣成為朋友？R介紹D租住我家，他們夫婦去了芝加哥後，還把簡易的全套家具留給了D。

在R夫婦搬走不久，我陸續收到寄給他們的信件和雜誌，其中有移民局和銀行寄來的信函。我發訊息告知R，他說等開車路過紐約時，再來我家拿。

有一天晚上，我接到R的電話，他說帶著妻子J要一起來取信件，我接待了他們。我問他們在芝加哥過得如何？R說，他開長途大卡車，負責跑全美路線，所以帶著妻子一起工作，很多時間吃住都在卡車駕駛室裡。當我看了一眼J，見她面帶委屈神情，我知道她內心痛苦，但為了生活和夢想，為了賺錢和節省房租費，夫妻風雨同車到處東奔西走，雖然辛苦，但是可以相依為伴。

R和J還有D都是年輕有為的人，他們離鄉背井，不遠萬里克服重重障礙來到美國，今後的移民路還要辛苦打拚。出走家園不易，落戶異國更難，我想任何一個離開祖國的人，總會懷念故土和思念親人，內心渴望著將來有一天榮歸故里，重返家園。