二○一八年十一月，我想從美國飛回台灣探親，但假期不夠用，我的老闆就答應我，可以在台灣工作。我上班時間是台北的晚上九點到早晨六點，和美國時差十二個小時，常常需要視頻開會，所以會發出聲音，我不願意打擾八十多歲的老媽睡覺，所以每天晚上九點時，我便前往住家巷口二十四小時不打烊的「全家」超商 去越洋上班。這家超商，幾個月前才開幕，裝潢很新穎。

第一次進到超商去上班，我買了飲料和點心，在長方桌上放好電腦，正襟危坐開始認真工作。兩小時很快就過去了，到了晚上十一點鐘，有一名年輕店員進入店內，和前一班的同事交接，他主動把店內的複印機往前拖，幫我把個人電腦的插頭，插到複印機後面的插座並說：「等一下如果電用完了再充電，會有點不方便。」

年輕店員穿著超商的制服，右邊口袋繡著他的名字，看到他姓韓，我滿懷感激地說：「謝謝你，韓先生。」他非常健談，如果店內沒有其他來客，我正好沒有在打電腦或者越洋視頻開會，他一邊整理店面，一邊就跟我聊天，他對我非常好奇，問了很多問題。

他問我：「妳移民到美國多久了？住在哪裡？」、「妳比較喜歡住在美國嗎？」、「妳正在上什麼班？」、「妳的美國同事們是誰？」等問題，只要他提問，我就詳細地回答他。聊久了之後知道，他只有十八歲，高中畢業，就改稱呼他韓小弟。

到了午夜，是美國同事們的午餐時間，也是我的消夜時間。此時店內已經沒有別的客人，韓小弟一邊整理店面，一邊會注意我拿什麼食物，當我看著三明治、飯糰、沙拉時，他會說：「每天早上四點鐘，貨車會送來新鮮的，比較好吃。」我就往右移動到幾十種泡麵的貨架前面，左挑右選後，我拿起某款泡麵，他有時候會說：「妳拿的這種泡麵，不好吃耶！」經過一番天人交戰的掙扎，最後我總是選擇韓小弟喜歡的泡麵，然後他馬上興沖沖地說：「我來幫妳泡。」五分鐘之後，香噴噴的泡麵被韓小弟擺在桌上，另外加上一顆熱呼呼的茶葉蛋和一雙免洗筷。

每當我在電腦上開啟視頻，用微軟 的開會軟體（Microsoft Teams）和遠在美國的同事開會時，韓小弟會好奇地從螢幕上，瞧一瞧我的專案小組平均年齡三十歲的十二個同事們，我們這組負責研發一款大數據的軟體。有一天，開會議題提早討論完，我心血來潮，拿著電腦繞店一圈，讓同事們看看台灣便利商店的內部模樣，我告訴同事：「你們一人選一樣店裡的零食，我帶回美國送給你們。」大家興高采烈地選了自己想要的小點心。

忽然有一名眼尖的同事興奮地說：「妳有沒有買酒來把自己灌醉？」惹得大家哄堂大笑。這時我才看見有一排架子上面放著各種酒，除了台灣產的竹葉青、高粱酒，也有美國加州 紅酒和英國的威士忌酒等，我平常到超商，都直接去拿冰櫃裡的台灣啤酒，這時恍然大悟，跟著大家笑得直不起腰來，只好說：「謝謝你替我找到一個便利小酒吧，我下班之後，要在這裡好好享受。」

我和很會照顧人的韓小弟加了「Line」當朋友，以便日後聯繫。在台灣超商越洋上班三周的經歷，至今仍讓我念念不忘。