再談台灣招牌「字」趣

日前返鄉，發現許多台灣店家的招牌幽默感十足，誰說中華文化很保守？仔細觀察，還真是有趣。在環島的旅途中，我睜大了雙眼細看，更了解招牌的趣味性，不止是食的方面，在衣、住、行、育、樂及醫學都跨足了。

我們同學會相聚的情景，就可用招牌名稱串聯起來。那天，「好（酒）不見」的各地在台高中老友，從「八方雲集」齊約同學一起「出去（丸）」，同時來當「孟（嚐）君」。

大夥見面後，「七嘴八舌」地討論要去哪裡嘗鮮？那天天氣冷，有人說想去「（鍋）富城」或「（辣比）小辛」的麻辣鍋，或到「（湘）巴佬餐館」吃辣來保暖；有人想喝「（粥）董」或「好（粥）道」；又有人想要造訪「霸王別（雞）」或「魚肉（香）民」那些店，真是食客們的「串家物語」點名各式餐館。

在熱鬧的討論中，大家意見一致的是，當天絕不碰會使人「（素）然起勁」的素食、「萊甲飽」快餐、「想柒飯」那供應七種米飯之掃興的營養餐，也不想吃太油膩的「轟炸（雞）」。大夥最後一致屬意「獨當（義麵）」西餐。聚會時，「話（夾）子」一打開，像似回到從前，邊聊邊享受「味覺的感動」。

飯後大夥本想去「麥克（豐）」KTV樂唱一番，但路經一家「（夾）寶玉」的夾娃娃店，老同學們童心湧現，馬上一擁而上來個「合（夾）歡」，在「非夾不可」的尖叫聲中，每個同學至少夾到一個寶才肯鬆手。

之後，大夥漫步街道，經過了「（蔗）家店」，大家想想還是決定去「（思）情（花藝）」旁的「口是心（啡）」咖啡 屋，繼續享受「放（啡）」聊天說笑。

在那家店，同時點了有名的甜品和「（饌）牛角尖 」的牛角麵包搭配，加上一盤「果然好吃」的水果派，女生們談論這年紀的「（髮）典」，一致認為「立（髮）院」旁小巷的「（髮）務部」最值得去，因為剪燙得「十分有型」。

之後又「（衣）窩蜂」聊到「（鎮）衣店」的「有（購）便宜」最新款式穿搭。在聊天中，得知班長的建築師先生最近在高雄蓋了「（楠梓）漢」住宅大廈；副班長的女兒在台北開了一家「（睛）彩眼科」；衛生股長兒子開了一家「（昭）亮牙醫」；康樂股長大聲說，她先生的「開口笑」牙科診所，已經開業三十年了。

歡笑聲中，大夥約好了八月十六日再聚，一起參加「此有此（呂）」的呂先生健康講座後再聚餐。我們在歡笑聲中道別，並彼此祝福今年平安喜樂「龍吼你」。