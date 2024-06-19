北加州矽谷 （Silicon Valley）有很多電腦公司和半導體公司，許多科技公司的總部也在這裡落腳，因此吸引很多人住在附近。

因為人多，上下班時間常塞車，也造成房價只漲不跌。為了養家、養房，年輕夫婦兩人都必須工作賺錢，年幼的小孩需要有人照顧。

因此，如果年輕人的父母能從中國來美國幫忙照顧孫子女，實在是非常理想。

我住在南灣庫比蒂諾（Cupertino），每天早上，我都會在住家附近走走，這是一個學區 很好的地方，從小學到中學，有三所學校都在附近，父母親早上送孩子上學，下午接孩子回家，上下學時間常把住家附近的馬路擠得水洩不通。為了出門散步，我都排開上下學的尖峰時間，等到車子少的時候，我就沿著路邊，走過一條又一條的街道，希望自己能多運動。

有一天早上，我在路旁人行道行走時，看到前面有一名年長的中國婦女，她站在馬路上東張西望，看起來有些慌張，而且不知所措。當她看到我的時候，我就揮手和她打招呼。

她馬上走向我並跟我說，她住在附近，出門走一走，可是卻迷路了，不知道應該怎麼回家？雖然手機上有住家地址，但她看不懂英文，也不會講自己住家的路名，她也看不懂手機導航系統的英文路名，所以還是找不到家。

為了帶她平安扺達家門，我的第一個反應就是看她手機上的住家地址，然後用我手機上的導航系統帶路，一步一步地朝著她家方向前進，她跟在我後面走。我一邊走一邊安慰那名婦人：「不要擔心，我們一定可以找到妳家。」

當我們走到她住的那條街時，她慢慢地認出她住的那條路，我們繼續往前走，她認出她住的房子了，這時候我看得出來她很高興，也終於放下那顆不安的心。

她進屋前向我道謝，我給了她一個微笑，為她能平安回家感到高興，同時也希望她以後別再迷路了。