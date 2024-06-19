嚴寒的冬天早已遠去，日前我和先生從春寒料峭的芝加哥（Chicago）郊區出發，開車前往四季溫暖的佛羅里達州奧蘭多（Orlando）等地觀光。

自駕 遊從我家的車庫出發，一路向南，抵達奧蘭多舒適的度假村，在那裡待了一周多，然後又一路向北 ，經過一些風情各異的城市，再順利返回家中。這次旅程耗時十多天、跨越美國七個州、行程多達一萬餘里，收穫滿滿。

離家第三天，我們抵達佛州奧蘭多，這是此次旅遊的重點城市，舉世聞名的迪士尼 樂園（Disney world）就坐落在此，這是我們第三次來到這個曾帶給我們歡樂與激情、驚喜與夢幻的迪士尼神奇世界。

第一次來迪士尼樂園，是剛到美國時的一九九○年代初期，初訪迪士尼就像是「紅樓夢」中的劉姥姥首進大觀園，對許多第一次看到的場景，都覺得有目不暇給的新奇與詫異。本世紀初期再訪迪士尼，心情彷彿是進入人間樂園的歡欣喜悅，仍感到很開心。

這一次是第三次造訪迪士尼樂園，旅遊重點是遊覽前兩次都沒有去過的迪士尼動畫藝術中心和迪士尼之泉（Disney Springs） 。

讓我們留下美好印象的動畫藝術中心，擁有小美人魚、獅子王、海底總動員和汽車總動員四大動畫片生動逼真的場景，尤其是以海底總動員為主題的場地，有著超大的藍色露天泳池，周邊牆壁畫滿海洋生物，還有許多栩栩如生的海底動物巨大雕塑和畫像。

藝術家使用高科技的雕刻技術和豐富的想像力，營造出新穎靈動的海底世界，呈現出讓人耳目一新的精采畫面，彷彿身臨其境，進入了神祕莫測又魅力無限的海底世界，真是大開眼界。

迪士尼之泉是一座迪士尼度假區中的戶外購物、飲食和娛樂休閒區，這裡有一百五十多家商店和劇院，還有二十多家與藝術相結合的特色餐廳，例如船屋餐廳、亞洲餐廳、恐龍主題餐廳等。

在這裡到處可看到風靡全世界的米老鼠、唐老鴨和白雪公主等充滿童話趣味的迷人雕像。這裡不僅是迪士尼樂園的購物天堂，還能帶給遊客歡愉的旅遊體驗。

我們遊覽了當地著名的火山灣公園（Volcano Bay )，這是一個充滿創造力的水上樂園，樂園的中心是一座高大尖聳的人造石山，無數的水流大如瀑布，小如溪流，從石山周圍噴射而出，形成一種美妙絕倫的景觀，既有山高水急、溪流飛濺的壯觀景色，又有潺潺流水的雅趣，讓人嘆為觀止。

圍繞著這座妙不可言的石山，是一個個被銀色沙灘包圍、清澈見底的巨大泳池，任何與水上相關的運動都能在這裡嘗試，例如游泳、跳水、衝浪、滑水、潛水、漂流、划船、由高往下的水流索道，以及使用水槍打靶等，讓遊客與水能密切接觸，體驗永生難忘的驚喜和浪漫。我們老兩口彷彿返老還童，打著赤腳，在這裡像孩童一樣，開心遊玩了一整天。

這次自駕遊，我們還遊覽著名的世界自然遺產，那就是位於田納西州和北卡羅來納州 交界處的大煙山國家公園（Great Smoky Mountains），瀏覽一些趣味盎然的海上樂園和水族館，參觀了幾個鬱鬱蔥蔥、百花盛開的植物園，拜訪了有悠久文化歷史底蘊的百年老鎮和博物館等，這次耗時十多天的自駕遊，真是一次難忘的快樂之旅。