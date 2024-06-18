我已來過美國多次，現在很多方面都比較熟悉，回想剛來時，什麼都不懂，一不留心就會出洋相。

第一次來美國，從洛杉磯 轉機到華盛頓，由於是從國際航班轉搭美國國內航班，女兒關照一定要把行李拿出來重新託運。

當我推著行李車取行李時，突然一個又高又大的黑人 跑過來，幫我把幾個大箱子放到行李車上，還幫我推出去。

我心想，這個黑人為什麼要主動幫我？大概是看我們兩個老人家搬這些行李太吃力，才主動來幫忙。這資本主義的美國真不錯啊！遇到熱心的人，我真要好好寫篇文章，糾正某些人的偏見，讓那些人重新認識美國。

當這個黑人和我們一起走到國際航班出口時，女兒請來幫助我們轉機的朋友，一見到我就說：「王老師，你有零錢嗎？」我回答：「有。」並連忙把錢拿出來。他拿了兩元美金給這個黑人朋友，並且說謝謝。當下我愣住了，原來這是要報酬的，這就是我們通常所說的小費。若非這位朋友，我就要出洋相了。

我第一次到紐約，女兒和她的美國朋友安排我們住在著名的華爾道夫（Waldorf）酒店，這是一家非常有名的酒店，美國總統柯林頓到紐約就住這裡，我們享受如此高級的待遇，簡直太高興了，不枉這次美國之行。

住進酒店第一天，我們約好和美國朋友出去，還沒出門，我突然想要上廁所，美國朋友就陪我到一樓衛生間。方便後，一個西裝筆挺的服務員送上一條熱毛巾給我擦臉擦手，讓我感到受寵若驚。正在我興高采烈時，美國朋友向我豎起食指說：「one dollar.」我瞬間明白了，這要給一美元小費。我馬上拿出來，如果不是美國朋友的提醒，我又要出洋相了。

有一次在洛杉磯參觀好萊塢影城後，女兒帶我們逛星光大道 。星光大道是娛樂業有傑出成就者，留星當成永恆紀念的地方，華人影星李小龍、成龍都曾在此留星。星光大道旁的中國劇院廣場，則是電影娛樂界傑出人士留手印、腳印、簽名的地方，二○一三年馮小剛就在此地留印。

我看著這些大明星的手印和腳印，心想美國人為促進觀光，發揮創意，拿這些名人的手印和腳印，去吸引世界各地遊客前來。

我正在左顧右盼、留連忘返時，突然發現一個裝扮成卓別林的人，大搖大擺、變化著各種姿勢，以吸引遊客注意，有些人還趁機和他合影。我想這大概是主辦方的一種創意，以此增加一點參觀樂趣，於是我和老伴就拿自己的相機，請別人幫我們與他拍一張合照。

拍完照我正要走開，「卓別林」突然拉住我，不讓我走，嘴裡說些什麼我聽不懂。這時遠處的女兒看到後，馬上走過來，給了他一元美金，並連聲道謝，「卓別林」才放手離開。原來這也是要付小費的，如果不是女兒解圍，別人大概會認為我存心賴帳不給錢，那就出洋相了。

現在想想美國人的這種做法是對的，別人為你服務，接受服務的人就應該給予報酬，否則就是剝削他的勞動力了。