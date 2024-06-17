我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

告別我的銀行

杜丹莉

尼克把一張張嶄新的鈔票數好，並放進信封給我，他對我說：「希望妳有一個愉快的旅程，妳回來時，我們已經封行了，接手的銀行要重新整理，明年一月一日才會再開張。」

我問尼克：「那你呢？會調到別的分行嗎？」尼克搖搖頭說：「不會，我還不知道何去何從？」我接著說：「謝謝你一直以來的服務，祝好運。」我非常惆悵地離開這家我開戶將近三十年的銀行。

這家銀行不大，位在加州聖地牙哥（San Diego）北部一個濱海小鎮上，我想要去海邊散步時，就會順便去銀行轉轉，他們每天都有新鮮出爐的巧克力餅乾，行員會親切地和客戶打招呼，時間久了，我幾乎認識他們每一個人。

我從來不習慣網路轉帳和面對冰冷的提款機，尤其退休以後，有什麼要辦的事情，我喜歡去銀行親自辦理，他們也總是以無比的耐心款待。行員會送熟客一包由小扁盒裝的巧克力，小小圓圓的一片，是我每天吞下維他命後轉換口味的救星，那些扁盒我收集了一大堆，很適合放迴紋針或郵票等物品。

有一次，我去這家銀行，雨水不多的聖地牙哥忽然下大雨，他們貼心地送我一把傘，深綠色傘面印有銀行Logo，典雅又實用。接觸這家銀行三十年，我拿過三把贈傘，有兩把是折疊式的，另一把是長柄的，每逢下雨天，我就會想到這家銀行。

很少看到這樣的銀行，打電話過去就知道客戶姓名和帳戶，每年過年前，總是替客戶留下新日曆和記事本；感恩節前後，供應南瓜餅乾；聖誕節前後，帶孫子去銀行，總有一些烤好的應景小餅乾招待，我不知道其他分行會不會如此做？但至少這家銀行似乎變成了我們的家庭銀行。

和一名住在附近的朋友談起，他也是這家銀行的忠實客戶，和我有相同感覺。當他看到媒體報導這家銀行正面臨困境，大家都不急著把錢提領出來，想要幫銀行度過難關。

後來他們總算度過難關，被一家大銀行收購了，服務品質沒有下降，我們以為經營方式會蕭規曹隨，沒想到新買家頻頻來通知，預告他們將在五月底接手這家小銀行，新規定洋洋灑灑有幾大頁，例如在國外領取當地現金不再免手續、基本存款的最低限額要提高、公證契約授權書必須酌量收費等。

這個世界原來就是以大吞小，以前海邊的一家特色小書店，每個月會請一些有名的作家詩人來演講讀詩，曾幾何時，被連鎖書店買去，過了一陣子，又變成一家服飾店。傳統的服務業正面臨淘汰，我們在享受便捷服務的同時，為什麼還是要依依不捨那些溫馨的服務？我站在海邊，拂著被海風吹亂的頭髮問自己。

聖地牙哥 書店 加州

上一則

老伴的稱讚

下一則

網友竟是舊識

延伸閱讀

NBA／當年這動作嗆爆尼克…哈利伯頓穿「米勒勒喉」上衣

NBA／當年這動作嗆爆尼克…哈利伯頓穿「米勒勒喉」上衣
NBA／尼克遭淘汰 布朗森手骨折退出G7：這不是成功賽季

NBA／尼克遭淘汰 布朗森手骨折退出G7：這不是成功賽季
NBA／布朗森驟死戰傷退 溜馬連趕2戰淘汰尼克

NBA／布朗森驟死戰傷退 溜馬連趕2戰淘汰尼克
NBA／尼克「搶7」壞消息 哈特、阿努諾比出賽成疑

NBA／尼克「搶7」壞消息 哈特、阿努諾比出賽成疑

熱門新聞

蝦子大烏參油亮味鮮。（圖片提供∕達文）

老上海菜之紅派與白派

2024-06-09 02:02

老年夫妻的樂趣

2024-06-11 02:01

孤獨冷漠的挪威女友

2024-06-10 02:02

受騙記

2024-06-14 02:00
黎東方教授夫婦收丹妮爾(右)為義女。（本報系資料照片）

黎東方：二戰期間美國給了我們什麼？（上）

2024-06-13 02:02
曾是債券天王的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）。路透

紐約「債券天王」拍賣稀有郵票 總成交額可能達1500萬元

2024-06-09 22:28

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…
分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚
密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案