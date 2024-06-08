餃子是一種樸素的中華美食，對很多人來說，餃子是媽媽的愛，是家的味道，更是童年的記憶。無論是冬至還是春節，一家大小齊上陣，歡聲笑語一起包餃子，當熱氣騰騰的餃子端上桌時，每個人的臉上都綻放歡樂的笑容，家中也充滿節日的氣氛。

我出生在一九五○年代的中國淮河邊貧困小縣城，小時候，大眾生活水準普遍低下，逢年過節才有可能吃上一點肉。由於物資匱乏，買什麼都要票證，記得有段時間每人每月只有二兩肉票，一家人定量一次買回來的肉，也不大塊，不夠煎炸燒煮，怎麼辦呢？只有剁餡摻菜加粉絲包餃子。

受自己成長環境的限制，我的廚藝乏善可陳，唯一被認可的料理就是包餃子了。移民加拿大 早期，我為了謀生忙得腳不沾地，吃飯也以簡單的三明治或蛋炒飯為主，但再忙再累，我都會包上一些餃子放在冰箱裡，以備不時之需。

因兒子當時在讀中學，處於發育階段，他胃口超好，放學後等不及爸媽回來，就自己動手先煮一盤餃子解饞充飢。因我家離兒子學校很近，有時兒子也會把好朋友帶來家中玩耍或做作業，他也會煮餃子與朋友分享。他的三五好友凡是吃過我家餃子的人，無不盛讚鮮香味美。

艾倫是來自台灣的孩子，家中開工廠頗富有，來加拿大念書前，早已遍嘗台灣美食，他吃了我家的餃子後說：「這是我吃過最好吃的餃子。」兒子來自上海的同學克里斯也說：「你們家餃子就是香，會讓人吃飽了都還想吃。」

有了這些發自內心的好評和認可，我包餃子的興致愈來愈高，哪怕熬夜趕做，也不讓冰箱餃子斷貨。餃子是我對兒子的關愛，也是我對兒子與朋友交往的支持。

當年我孤身一人初來多倫多時，住在西方人家裡，那對夫婦都在多倫多交響樂團（Toronto Symphony Orchestra）工作。過春節時，我因自己思鄉，主動提出包餃子跟他們全家人一起共享，此舉大受歡迎，日後全家人都來學包餃子，尤其兩個孩子玩得特別開心。吃飽以後，他們還很興奮地把剩下的餃子平分，第二天帶到學校去炫耀，並與各自的好友分享。

剛來多倫多時，我也因問路認識了一個獨居的愛爾蘭裔老太太，我在受邀拜訪她時，帶上了拌好的餃子餡和買來的餃子皮 ，兩人一邊聊天一邊包餃子，煮餃子共享，又將多餘的水餃冰凍起來，讓她能慢慢享用，這份陪伴的溫暖加上美食的慰藉，一下子拉近了我們的距離。

後來老太太主動購票，約我一起去看了當時非常走紅、長演不衰的歌舞劇「西貢小姐（Miss Saigon）」。她坦誠地告訴我，之前她也從未去劇院看過歌舞劇，這份由餃子和歌舞劇帶給兩人各自的感動，讓我們都難以忘懷。

在我學位讀成，終於如願成為一名公立學校高中老師後，學校裡各教研室每逢開學後和放假前，都會有各帶一份拿手菜的聚餐會（potluck），我的餃子總是很受歡迎。我帶去的兩大盤餃子從來都是一掃而光，吃到一顆也不剩。

有個愛烹飪的義大利 裔女老師，為了讓她全家都能吃上美味的中國餃子，還特別邀我在假期抽出一天時間到她家玩，我教她包餃子，她教我烤蛋糕，義裔女老師擅長烘焙，常帶美食去學校與同事分享，還專門為我做過生日蛋糕。那時超市還沒有賣冷凍餃子，想吃就只有自己動手包或去專門的餃子館。餃子人人愛，它豐富了我的人生。