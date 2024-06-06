時間過得真快，一眨眼兒子鋼珠已經八歲了，在我眼裡他還是小孩子，但他已經開始抗拒日常生活中，他認為是孩子氣的部分。

有一天他對我說：「我不想叫妳Mommy了，Mommy聽起來太孩子氣。」我問鋼珠：「那你想叫我什麼？Mom？」鋼珠說：「不行，Mom聽起來又太老氣，我想叫妳Mommies」。我不解地問他：「為什麼？Mommies是好多個媽媽的意思。」鋼珠解釋說道：「因為妳不光是我的媽媽，還是我的老師、朋友，妳扮演了好多角色。」鋼珠言之有理，我忍俊不禁。

我帶鋼珠去游泳館游泳，他看到我把他的鯊魚寶寶浴巾放進袋子，急忙說：「不要給我帶這麼孩子氣的浴巾。」我說：「這條浴巾的大小正適合你用，再說你去年夏天不是還用得挺高興嗎？」鋼珠說：「不要不要，我去年才七歲，現在我都八歲了，要用成年人的浴巾了。」

由於是第一次去游泳館，本來方向感就差的我，一進去就暈頭轉向，看到一扇門上面貼了一張白紙，上面印著粗體大紅字「十二歲以下的兒童，必須和家長共用家庭更衣室。」我以為這就是家庭更衣室的入口，於是推門進去，鋼珠也跟著我走。

進門之後，我看到一名身材魁梧的非裔 大叔正在脫外套，嚇得我連連後退。大叔一驚：「你們走錯了，這是男更衣室。」我一頭霧水地回答：「啊？門口不是寫著家庭更衣室嗎？」大叔領著我們走到門口一指，我才看見那張白紙上面還有另外一行字，上面寫著「男更衣室」。大叔為我們指了家庭更衣室的方向，我趕緊道謝，拉著鋼珠走進家庭更衣室。

鋼珠問我：「Mommies，妳怎麼進了男更衣室呢？」我說：「我剛才不是沒看見『男更衣室』那幾個字，你看見了怎麼不提醒我一聲？」鋼珠咧嘴說著：「其實我也沒看見，妳進去了，我就跟著妳走了。」我說：「英文不是我的母語，你的英文水準早晚會超過我，以後我出門還得靠你。」鋼珠點點頭說：「好的，別擔心，妳的中文比我好，咱倆互相幫助。」我對鋼珠說聲「謝謝」，並給了他一個大大的擁抱誇讚他：「鋼珠不是小孩子了，是男子漢。」