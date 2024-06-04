晴朗的周二，我在馬里蘭州洛克維爾（Rockville）圖書館 二樓看報紙，順便欣賞窗外明媚的春色。一陣急促的聲響傳來，只見一名衣裝體面、有著短平頭、膚白又英俊的年輕男子，他左手拿一瓶礦泉水，右手拉著黑色的拖桿箱，像是要登機的飛行員。

他從一樓搭電梯上二樓，在每間閱讀室外逛一圈，然後提起公文箱，沿著螺旋梯下樓。在大廳裡，他繞著書架轉一遍，再乘電梯上二樓，如此循環往復。他行色匆匆，好像在找人或赴約，但並沒干擾別人。令我好奇的是，工作人員對小帥哥這種怪異行為，並沒有喝斥阻攔，或把他攆走。

陽光照在新萌芽的綠葉上，如黃金般閃亮，鴿子棲息在電纜上，咕咕地叫喚。一對年輕夫妻在草坪上歡喜地遛娃，一名黑人 青年專注地看手機，一名白髮老者在樹蔭下怡然看書，一名漂亮的少婦穿著背心短褲在運動，健美的身材洋溢著青春氣息，眼前呈現一派祥和逍遙的景象。

我去門前的小廣場，蜷在木椅裡，掏出餅乾充饑。又見到那名小帥哥和白髮老者在搭訕，經過我面前時，他還禮貌地朝我微笑。小帥哥拖著公文箱兜兜轉轉，像似一名職場上的白領，走在街上，有時停下來詢問路人。此刻，我猜想小帥哥可能遭遇過刺激或打擊。

令我動容的是，遇到他的人，並沒歧視 或作弄他，或拿異樣的眼光嘲笑他，為什麼呢？我抬頭望天，白雲飄渺，鐘樓上的巨大表盤，時針指向兩點。還早，我決定換個地方，去探究心裡的疑問。

抵達華盛頓DC的喬治城大學（Georgetown University）遊覽，古老巍峨的希利堂（Healy Hall）前面矗立一座銅像，鬱金香娉婷地舉起粉琢的花酒杯，笑得正歡；藍色的風信子點綴在茵茵翠草間；金燦燦的蒲公英熱烈地盛放；少男少女們三三兩兩，在草坪上玩耍、休憩。青春與春色在這裡爭豔，我像一隻蜜蜂，到處尋覓芬芳。

婆娑的大樹下，有幾名學生在擺攤，聲援以巴衝突地區的難民；留言牆上，貼滿了慘遇戰火而罹難的悲慘圖片，還有其他訴求的激烈言論。

在校園踱步，我思考著，為何圖書館和街上的人，能給予疑似智障的小帥哥，正常人的待遇？著名的高等學府裡，批判和歌頌的言論能自由表達、公開共存？這所大學的校訓是「合二為一」，我大約找到了答案。

做人處事包容、多元化的圓融、開放開明的教育，以及尊重對方的權益，都是在捍衛自己的尊嚴。這些源於眾生平等的理念和所有美好的制度，都是優秀的思想締結出來的紅蘋果，不僅僅豐碩地掛滿枝頭，而且能讓普羅大眾共享甘甜。

高大的玉蘭樹、低矮的蝴蝶花，無論地位高下或身分貴賤，一樣綻放著美麗，擁有著春天。每朵花各有屬於自己的花期，各自精采，都是對生命的禮讚，也都為這個世界平添風景。花不語，香盈人間，用赤誠的心彼此關愛照顧，正如那緘默的花香，釀醉人間的四月天。