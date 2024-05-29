自從我中風後，日常生活起居主要依靠太太照顧，然而她有時必須外出處理雜事，如果我每次隨行，往往會造成諸多不便。我們在十五年前就買了長照 險，經過審核符合條件，所以便開始尋找兼職護理員來我家幫忙看護我。

德州 達拉斯（Dallas）護理員在二○二三年的行情，一般是長照護理仲介公司收費每小時二十八元左右，而護工僅能領到十五元；仲介公司或是工作人員往往優先考慮全職（每周四十小時）照顧病人的工作機會，非全職的工作人員一般都是缺乏經驗，或者是穿梭在兩個雇主之間。

我們尋找的第一個人力公司，經過朋友介紹是自稱有德州執照的公司，老闆態度和藹，但她忘記我們要求護理員不抽菸，再加上長照保險 公司查出這個女老闆的公司並沒有德州執照，因此雖然當時她找來的Ｎ先生很不錯，但因為公司沒有德州證照，保險公司不會給付必須自掏腰包，再加上誠信問題，我們只好作罷。

第二家人力公司找來的看護老太太，她的動作比我還緩慢，而且反應遲鈍，與她溝通經常事倍功半。試用一周以後便請求換人，換來換去的看護有人經常請假，有人則是找到更好的工作，或是半途離職，不得已又換了第三家公司。

第三家公司的老闆看來精明能幹、熱情洋溢，他為我們找來的第一個女看護，長得高大年輕，兩臂刺青。三十多歲的她健談風趣，她常抱怨公司給的薪資低，生活困難，沒多久她就跟老闆預支薪水，一星期後，在我家工作一小時後竟然不告而別，後來才知道她與老闆發生爭執乾脆不幹了。老闆當天跟我們道歉後，另外找來一名二十來歲的女看護，她的工作態度確實認真，由閒談中了解，她希望未來回學校進修護士學位，可惜因為工作薪水太低而必須身兼數職，以致後來分身乏術而離開我們。

仲介公司繼續找來一名中年婦女護工，她來的第一天先要杯子喝起自製奶茶，嫌棄我家的暖氣開在七十度不夠暖，同時因為排斥中國餐飲味道，而無法照顧我的中餐進食，各種挑剔後，當天就被我們拒絕她再回來工作。這個老闆一周後竟然又把她找回來到我家工作，我們非常不滿老闆欠缺專業精神，自然停止了與他們的合作。由於對數家人力公司介紹的看護讓人失望並身心疲累，所以我們有將近兩個月停止雇用護理員。

最後透過別人介紹，找到一名六十來歲身體健壯、言語誠懇、各方面符合我們要求的護理員，他早上十點來，只要天氣許可，便陪我到我家附近的公園，沿著人行道扶著輪椅散步四十分鐘。

日常生活中，除了清掃我的活動區域，他也會照顧我吃午餐，以及下午的沐浴及腳部按摩。當聖誕節和農曆新年來臨時，我們會送他禮物和禮金表達感謝。

這一年來尋覓護理員的感想是，仲介公司多以賺錢為目的，他們找來的員工沒有安全誠信的問題，但程度參差不齊，雇主必須耐心訓練。自己找來的看護薪資不被仲介剝削一層，他們的收入也跟自己的服務態度成正比，勞資雙方的滿意度比較容易達共識。