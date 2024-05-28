距今約莫二十多年前，母親任職於貿易公司，而我的舅舅才剛從大學畢業，正準備申請學校來美國留學。當時電腦不像現在普及，申請學校的文件與申請信都需要用打字機打字，母親便幫忙我舅舅處理這些繁瑣的申請文件。

當時我只有二、三歲，母親一邊打著申請信一邊與我玩耍，因此效率不佳。外婆看到後便把我帶到別處玩耍，讓母親能夠專心打申請資料。

聽母親說，外婆把我帶走後，她一下子就打完了五、六所學校的申請資料。送出申請文件後，舅舅也很幸運地得到愛阿華大學（The University of Iowa）的錄取通知，沒過多久便前往美國。

過了二十多年，輪到我前往美國留學；不同的是，除了現在不需要用打字機打留學文件外，留學資訊比起以前也透明許多，申請留學的代辦服務更加多元與完善，服務也更好。從資料填寫、學校推薦、落點分析、接機到住宿一條龍服務，讓留學生 面臨的問題減少，在留學這條路上走得更順遂。

因為有了申請留學的經驗，我更加佩服早年的留學生，獨自飄洋過海到人生地不熟的環境，資訊與各方面條件都不如現在，需要極大的毅力與勇氣。當然最後我也順利留學美國完成學位，直到現在母親還常常提起這段往事。

當年在旁邊玩耍的小毛頭，轉眼間就長大了，同時也幫她完成當年無法出國留學的夢想。