四月初，我參加了美國東南地區台灣學生聯合運動會，這是一個每年由七所美東南的大學，由台灣學生所舉辦的聯合運動會。我是喬治亞州 立大學老年研究所的碩一生，我報名了兩項比賽，一個是乒乓球單打，另一個是躲避球比賽。

當初看到有躲避球比賽時，我就很興奮，躲避球是讀小學時的球賽，雖然快六十年沒試過，但因為是人生第一次接觸的球賽，所以記憶猶新。

第一場躲避球賽開始時，我在內場，球來了我就得躲。當我在跑躲時，居然滑了一跤，大家馬上停下來問我是否受傷了？還好我身輕如燕，拍拍身子，自己就站起來了。

第二場躲避球賽時，我又上場了，仍然是在內場，當我在躲球時，依然摔得四腳朝天。當時所有的運動員馬上停下來問我，是否摔到頭了？還好只是臀部摔疼了，一星期後就不藥而癒，這是極大的幸運。

由於兩次參加躲避球賽都摔倒，就讀老年研究所的我，馬上警覺到一定是我的鞋子出了問題。果不其然，翻開鞋底後答案馬上揭曉，原來是鞋底前端穿久後磨平了，難怪摔倒的位置都一樣。鞋底被磨平後，鞋子的著力點不足，人就失去平衡感，容易摔倒。

我趁機反省為什麼我的鞋底磨平了，我還在繼續穿呢？事實上我根本沒警覺到鞋子已經穿了十年。而依照老規矩，鞋子不壞，我幹嘛要買新的？那不是浪費嗎？

我在每天早上都會做的拉筋運動中，向同伴提起我的躲避球摔倒經驗，其中一個朋友說，她曾去一個地方，也因為鞋底磨平而摔倒，當時不只摔斷一根骨頭，還花了四千美元的醫療費 。這個朋友和我一樣，目前都是六十六歲，當年在台灣成長時，也都曾經歷過貧窮年代，我們奉行節儉，這是傳統的美德。

但為了自己的安全著想，我趁機檢查了所有的鞋子，扔掉了兩雙靴子和三雙運動鞋，那些鞋子都穿十年了，早該扔掉，同時我一口氣買了三雙運動鞋。穿了新鞋後，我感覺鞋子就是不一樣，新鞋很有彈性，走起路來輕鬆，甚至有跳舞的感覺；相較之下，舊鞋失去了彈性，就只是套一雙鞋子在腳上。

由於我讀老年學，深知老人最怕摔倒，一旦摔倒了，各種疾病就會如雪球般地滾過來，然後可能是臥床或失智，接著就是死亡。幾年前我回台灣時，還曾經幫兩個老鄰居檢查他們的鞋子，陳媽媽是九十歲的長輩，每雙鞋子的鞋底都是磨平的，她年輕時懷孕跟著軍隊逃到台灣，雖然家庭富裕，卻異常節儉。黃先生則更節儉，他穿拖鞋出門，拖鞋的一邊磨平了，他就左右腳互換，自以為這樣既聰明又節儉。

我幫這兩個老鄰居清空他們的鞋架，陳媽媽直到九十五歲往生時，幸運地沒有跌倒過，也依然運動到最後一刻。而黃先生我忘記怎麼去他家的，從此沒再看過他。

在貧窮的年代，節儉固然是美德，但當我們變老時，節儉就不再是美德了，過於節儉可能讓我們付出更高的代價，最慘的代價就是臥病在床。死是每個人必然的經歷，但因臥病在床與外界較少互動，或許可能更容易導致失智，因此失去生存的尊嚴，人生損失更慘重。