二○二四年是美國總統大選 年，從年初起，各州、縣、市等聯邦政府民選官員選舉如火如茶進行，我所居住的加州蒙特利公園市選舉氛圍也愈來愈熱烈。

我家與附近居家草坪上，都插了一塊塊參選候選人的競選看板，看板雖然只有二個汽車牌號那麼大，上面印著競選人姓名、照片、註明競選聯邦或政府哪個職位，還有競選總部網址。競選廣告設計內容突出，乾淨俐落，讓人一目了然。

三月初，美國總統大選已進行初選階段，聯邦或政府機構參選人也經過激烈競爭，透過選民投票，優勝者已經出線，勝券在握者將於今年十一月初投入大選。我來美國三十四年了，對美國的民主政治感受頗深，特別對華人 參政更有所體悟。我們城市的老市長、現任市議員，她是香港移民 ，今次參選州參議員，我毅然決然報名參加她的義工團隊，以行動支持華人參政。

在美國要當一個政治人物，特別是要當一個民選官員並不太容易。首先，競選人要有自己的政治理念，還要提出獨特的競選政見，募集大筆競選經費，走街穿巷拜訪選民，並聽取民眾心聲等。身為義工，我有幸跟著老市長一起掃街拜票。

我們六個義工手拿競選宣導印刷品，挨家挨戶拜訪選民，分發競選資訊。按響門鈴後，一個七、八十歲的白人老先生聽完老市長說明來意後，欣然拉開大門，跑出來要求與老市長拍照合影，並允諾會投她一票。

一對年輕夫婦已坐上停在家門前的私家車準備出門，老市長見狀快步走上前去打招呼，說明來意，並簡要敘述競選理念，年輕夫婦祝她競選順利並能當選，還索取了競選資料才離去；另一個墨西哥裔媽媽站在自家花園裡，隔著鐵柵欄與老市長對話交流，她們談得很熱絡，並答應為老市長拉票。

令人印象深刻的是當一戶人家開門後，見到老市長，便指著對面一幢獨立屋，情緒激動地講述前不久遭到歹徒持槍入室搶劫的恐怖經歷，籲請老市長要重視社區安全，允諾當選後一定要拿出治安措施來，防止搶案再度發生。

不知不覺中，我們已跑了三十多戶人家拜票，老市長在拜票過程嘗盡了酸、甜、苦、辣，也親眼目睹選民的人生百態。一般來說，美國的選舉文化還是比較積極向上的，但就我們社區選舉來看，有時也會出現一些瑕疵，例如把候選人的競選看板偷偷地移除，以削減其影響力；寄發競選對手的黑函、製造負面輿論、企圖抹黑對手，這些小動作並沒有妨礙整個選舉大局，這只是選舉中的小插曲而已。

我非常讚賞美國的選舉文化，早在二十九年前，我已加入一個華人女婿競選鑽石吧市議員的義工團隊，我與華人女婿一起站在馬路口高舉競選標語牌，為他站台催票。身為一個老移民，參加競選義工團隊已成為我生活的一部分，並樂在其中。