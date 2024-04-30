剛過清明，晚上夢見離世已一年多的高中好友婷婷，在夢中相擁抱頭痛哭， 醒來仍是。

高中時的婷婷清麗細緻，在同學眼中是充滿靈氣的仙女，她是我們班的合唱鋼琴伴奏，也是文筆出色的才女，雖然個性有些執著彆扭，不過她對喜歡的朋友愛護備至、悉心體貼。我們因為同樣喜愛音樂、文學和貓咪，成為相知的好友。

進入大學後，婷婷勇敢地面對轉系的抉擇，踏進了植物的有情世界。後來學習了豎琴，下定決心遠赴當年維吉尼亞的雪倫多亞音樂學院（Shenandoah College and Conservatory），專業學習音樂和主修豎琴。

因為嚮往與豎琴技法師承一脈的老師學習，婷婷舉目無親，以一介纖纖弱質，遠赴重洋來到在當時頗為保守、沒太多華人所在的維吉尼亞大學城。由於對音樂的熱愛及堅強的個性，她才能面對一切新的挑戰。她曾經一個人載著大豎琴，開車從維吉尼亞州 到美國最東北的緬因州參加豎琴營，她的畢業豎琴演奏音樂會，得到老師與同學一致讚嘆。她特別安排用豎琴演奏了中國曲風的「冬夜夢金陵」，讓美國的音樂學者也有機會聆聽有意境的東方樂曲。

有一年春天，我們安排了在美東的馬里蘭州重聚，聽她彈奏美妙的豎琴，讚賞她的才情，也感謝她願待我為知音，我特別送了她一件T恤，上面印著英文「For the strongest harpist I know ( 給我所認識最堅強的豎琴手）」。那回，我們又與其他友人一起去華盛頓特區賞櫻，還去了賓州長木公園賞春花美景，沒想到那次竟是我們此生最後一次歡聚。

之後我為許多身外之事羈絆，又輾轉跨州跨國的搬家，未能常和回到台灣的婷婷聯絡，還好知道她身邊有至親照顧她，還有愛貓「太真」、「小小」陪伴。有時寄信沒回音，粗心的我只想到，她也許是太忙了。

幾年前才知道，她愛好藝術要求完美的個性，讓她報喜不報憂，這些年來，她受盡病苦折磨，令人心痛。最先是「躁鬱症」，躁症發作時有無限創意，鬱症發作時則遠離人群，這期間她還嚴重到數次住進醫院。

數年前，婷婷又得了卵巢癌，動了手術，又不幸得了帕金森氏症，但她是個堅毅的人，會清早起來克服困難步行一小時，我相信那時的婷婷，對人生還是有新盼望的。這些年來，如果不是因為這些病痛折磨，相信她能實現更多的音樂理想。

疫情 後，本以為我們就能再次歡聚，不料造化弄人，我等到的消息，卻是她癌症 轉移到肺部和腦部，安寧療法只剩半年時間。本想在她有生之年可以再陪陪她，一起去台大校園欣賞三月的杜鵑花，沒想到她卻在我回台灣的前幾天，就那樣無聲無息地走了。 想著我們曾在一起的時光，我淚流不止。

在台灣參加了婷婷的告別式，送別了她去陽明山花葬，相信她身歸自然，不再有人世間的痛苦。婷婷生前從未讓我見過她生病憔悴不堪的模樣，我知道她怕我心疼。

對我而言，婷婷雖然像流星一樣驟然逝去，但她卻是我心中最閃亮的一顆星，也讓我永遠懷念。