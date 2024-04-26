來美國留學，對經濟條件普通的學生來說，每餐吃外食，經濟上容易吃不消，而且還不一定好吃，因此，學會做飯可以算是個必備技能。

但比起做飯，還有一項很重要的事，就是去超市採買食材。我就讀的學校位於芝加哥市區，買東西相當方便，超市種類也相當多，從分量大又平價的Walmart、Costco；品質跟價格都高昂的Whole Foods、Eataly；充滿亞洲食物的H Mart、香港 超市、Mitsuwa；很多冷凍亞洲料理跟新奇甜點的Trader Joe's ，選擇去哪間超市，端看個人飲食習慣或預算 考量。

在繁忙的留學生涯中，逛超市常帶給我一些生活上的樂趣，從比價到發掘新產品跟食材，都是相當有趣的觀察。一般來說，我最常去的是學校附近的H Mart，H Mart販售許多亞洲食物，和我個人的口味比較接近，也能買到一些品質不錯的海鮮、蔬菜跟調味料。懶得自己做飯時，我會到靠近中國城的香港超市，買些燒鵝、烤鴨等熟食，再煮個白飯就是便宜又簡便的一餐。

如果在特別的日子或是招待朋友，我會到Whole Foods、Eataly等買些高品質的肉類，即使價格昂貴，但品質比其他平價超市還要好。想吃甜點的話，就到Trader Joe's或是郊區的Mitsuwa，Mitsuwa有時會有季節性的活動，還能吃到現烤的紅豆餅。

在這些超市中，能滿足大部分人對於食材採買的需求，但如果需要買一些特殊食材，便需要另外去一些超市尋找。印象比較深刻的，是在菲律賓超市裡面的冰櫃中，看到一整顆完整的豬頭。我還曾在韓國人開的超市中，看過蠶蛹罐頭，雖然看起來相當可怕，但代表有人會需要採買這類食材。

如果需要採購特殊部位的肉品或是海鮮，肉鋪跟海鮮市場便是超市以外的採買選擇，我也曾在肉鋪買過一整根氣勢十足的戰斧牛排，也在魚市場買過貝類與生魚片。

有些人在做飯中找到了樂趣，而我卻是樂於逛各種超市購買食材，後來有些朋友還笑稱，我到底是來念書還是來逛超市？想起來不禁令人感到莞爾。