花粉過敏（Hay fever）對住在亞洲的人來說，是比較陌生的疾病，花粉過敏並非由細菌或病毒引起，是由遺傳基因加上環境因素所造成的，環境因素包括草或花粉。由於並非每個人都有過敏的遺傳基因，因此過敏的徵兆也因人而異。

一般而言，中國或台灣的居家生活環境，不像美國地大物博，到處林木環繞或花草茂盛，因此很多華人來到美國以後，在春季三月或者秋季九月時，由於氣候關係，瀰漫空氣中花粉濃度大增，於是花粉過敏症狀開始出現。花粉過敏的徵兆包括流鼻涕、打噴嚏、胸悶、眼睛發癢或紅腫，甚至會微微發燒，常常讓一般人誤以為是感冒。

記得一九八○年一月我到喬治亞大學念書，三月時校園遍地花開，橡樹、白樺樹黃綠色的花粉堆滿汽車車頂和玻璃窗，只記得當時鼻子發癢，開始打噴嚏，同時淚眼汪汪。

有一次開學校的公家老爺車，要到離校園十里左右的Lago湖去取湖水樣本做實驗，車窗和車內堆積的黃色花粉導致我沿路不停地打噴嚏，等到抵達湖邊時，我已經全身無力。春假時經常頭暈、流鼻水，甚至微微發燒，到學校醫務診所看病，才知道這是花粉熱。令我頭痛的是，從此每當三月和九月我都會歷經花粉熱過程，難過一、兩個星期。

後來搬到密西西比州的傑克森市區，花粉熱季節來得更早更久，木蘭花（magnolia）、橡木（oak）、楓樹（maple）等引起的花粉熱，更讓我難以忍受。由於花粉熱沒有根治之道，只能使用鼻腔噴霧劑或者過敏藥來減輕症狀，一般坊間的過敏藥，其藥效因人而異。如果是短程的戶外路程，戴上口罩 應可盡量避免接觸到花粉。

對花粉過敏的確很令人頭疼，我很羨慕那些天生免疫者，也很同情過敏症狀嚴重者。我在密西西比傑克森市任教時，曾經見過同樓劉同事在花粉季節時眼睛腫脹，彷彿挨揍一般，經常跑洗手間去沖洗眼睛和臉部，以減輕痛癢徵狀。劉同事表示，他很後悔到密西西比這個花粉肆虐嚴重的區域來教書，幸好兩年後他另有高就，搬到比較不會有花粉過敏的加州 去了。

由於花粉過敏是不治症，如果可以選擇，應該考慮居住在比較不會引起花粉過敏的地區居住。如今我雖然住在德州 達拉斯，這是容易引起花粉過敏的地區之一，但是由於外出機會不多，加上家裡使用空氣過濾器，所以搬來四年症狀並不明顯，這算是不幸中的大幸了。