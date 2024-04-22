妻子用X光片觀賞日食。（圖／作者飛雪提供）

四月八日美國發生日食，但是能看到日全食 的只有十五個州，行經路線南起德州 ，北至緬因州 。我們因為在波士頓附近，看不到日全食，又因為有事走不開，決定放棄，心裡還是好羨慕那些有眼福的人。

八日這天早晨，我們發現校車沒有來，原來鎮上的學校都放假，方便讓學生們可以觀看這個宇宙奇觀。太太和我的好奇心被激發起來，太太說：「既然全體學生都要看，我們也應該別錯過這個機會。」

我趕緊上網查看，是否能來得及買專用眼鏡，查完後告訴太太：「最快也要三天才能送到。」我們兩個彼此互看，腦袋瓜飛快旋轉，馬上想找出一個解決方案。「墨鏡行不行？」我問。「墨鏡看太陽要傷害眼睛，不行，不行。」太太斬釘截鐵地搖了頭。「那怎麼辦呢？」我說。「有了，咱們可以用黑色垃圾袋試試。」太太說。

於是我跑到地下室拿了一個黑色垃圾袋，我們兩人急出門，用垃圾袋遮住臉部並睜大雙眼，宇宙頓時落入黑暗，彷彿回到了大爆炸之前的洪荒時代。太太說：「這招不靈，現在都早上十點多了，下午兩點月亮就要出場了，咱們可得快點。」

兩個人在房間轉來轉去，拿起這個東西，搖搖頭，又放下，另又撿起別樣東西，好像在淘寶。腦子裡沒有一點線索，也不知道方向，有點瞎忙。

後來在廚房裡，我拿起一瓶裝醋的黃色瓶子，對著窗口亮處瞄了瞄，外面的光線變暗了，於是高興地大叫：「找到了。」太太從樓上下來， 她迫不及待地拿過醋瓶子走到窗戶邊，對著外面的太陽看，然後還給我，並說：「太陽公公變成柿子臉了。」我看了看手表，已經早上十一點二十六分了。兩人都沒說什麼，又開始尋找。

「唉呀！真是踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫。」太太的聲音從房間傳出來。我走進去，只見太太拿著幾張X光片說：「你試試。」我對著射進來的光線看，忍不住說：「哇！太陽公公正對我笑。」三張X光片疊起來看出去，太陽公公正好是奶油白，再加一張X光片，用四張去觀看，太陽公公的臉就變成深灰色了；如果減少一張，用兩張看，刺眼的白焰就融化了一切，什麼也看不見了。

尋尋覓覓，我們終於找到了觀看日食的工具。