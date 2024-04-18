一批住在橙縣 （Orange County）的移民，他們早期從台灣來美國留學，許多人如今早已經退休 了，其中有人是大學教授、建築師、醫生或是專業人士。

他們剛來美國時還是單身，畢業後成家立業，有了自己的孩子，為了傳揚中華文化，為了子女能接受中文教育，不想讓這些在美國出生的孩子不會講中文，於是就在橙縣創辦中文學校。這不僅是對自己的孩子有益，對美國所有想學中文的孩子都有幫助，他們就是中文學校的創辦人，其中以女士居多。

中文學校從創辦至今已有五十年歷史，這些創辦人都是利用周六和周日的業餘時間投入，從租借場地，挑選教材、徵選老師到招聘學生，他們出錢又出力，才能使中文學校屹立不搖，並且生根開花。

創辦人們已經退休十多年了，為了保持聯絡，這些女士堅持每月一次午餐聚會，大約保持有十個人左右。

大家輪流做東，其實是輪流當召集人，任務是挑選日期和餐館，採取AA制，參加活動的費用由所有參與者平均分攤。我曾經在這所中文學校代課，所以也加入了她們的午餐聚會。

我們都特別期待這天的相聚，大家雖然只是分別了一個月，但還是有很多話要說，俗話說三個女人一齣戲，何況有十人呢！大家邊吃邊聊，分享內容豐富，有的人剛剛旅遊歸來，就會向大家介紹旅遊地的美景與特色，眾人聽了都想立刻去那裡漫步享受；有的人帶來以前中文學校老朋友的信息，因為有些人已經搬到異地，見面不方便，只能透過有聯絡的朋友轉告近況。

有時在吃飯時，會透過視頻向遠方的老朋友互相問候，聚餐中更多的是彼此談自己的情況，例如已經當奶奶或外婆的人，怎樣去照顧第三代？如何與兒女相處？大家也會互相交流關於養生經驗談；還有人會對當前的時事發表看法，談話內容五花八門。

我們每月見面不僅是友情交流，更重要的是享受美食。每個做東的人，都會精心挑選餐館，要事先做好功課，有的人會先去餐館試吃，以便給大家留下美好的念想。

讓我印象最深刻的是，在聖誕節前夕，有朋友選擇了一間法國餐館。法國菜非常精緻，色彩搭配賞心悅目，嘗起來很美味。這餐館在Sherman Library & Garden，我們用完餐就在花園裡閒逛。

花園雖小卻是五臟俱全，奇花異草、琳琅滿目，聖誕氣氛在花園裡盡現。花園管理者都是一批年長的義工，還會每季轉換花草綠葉，讓花園美輪美奐。

有的人會挑選海邊的餐館，海景就在眼前，美國餐量大，色香味俱全。

吃完後，大家會去海邊散步，享受海風的吹拂，心曠神怡。

南加州是美食天堂，有世界各國的餐食，橙縣有越南城、韓國城；此外，還有中國餐、義大利 餐、日本餐、泰國餐、地中海式等餐食。接近春節時，我們就會選擇中國餐，算是慶祝中國新年。我們熱愛這個小團體，會繼續享受每月一次的聚會，樂此不疲。