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內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

心存謝意

袁慶成

我每次去華盛頓州伊薩夸（Issaquah）市內的瑞典醫院，一樓大廳裡的Lily&Pearl商店、Cafe餐館和Starbucks都會吸引我的目光。Lily&Pearl出售的商品時尚又別致，可謂是精品。拿其中陳列的筆記本來說，紙張上乘、精裝，宛如一本書，我很喜歡，倘若年輕時無論它多麼貴，我都會買下十本或二十本當成日記本，如今年老，用不上這麼奢侈的東西了。

Cafe餐館創建於一九一○年，它在醫院裡營業，主要是為醫護人員提供午餐。我進去過多次，看到的食物不外乎沙拉、甜點之類，儘管如此，每天用餐的人還不少。

我感興趣的是這裡的Starbucks，以前買過咖啡。有一天，我陪同妻子就醫，口渴了想買一杯喝，遞給店員現金，她不收，說需要刷卡或手機付款。等我剛要離開時，她端上一杯熱咖啡給我，我又遞給她現金，她還是不收，她說是免費送給我的，讓我好感動。

同一天下午，我和妻子去了Grocery Outlet超市，買了大蝦、蔬菜、水果等一大堆食物，到了結帳收銀台時，我忽然內急了，詢問一個男收銀員「洗手間在哪裡？」這話被一個女收銀員聽到，她急忙把我送到那裡，還幫我打開洗手間的門，我又一次深受感動。

又有一天，接到國際診所藥房相識很久的藥劑師麗絲打來電話，她告訴我：「爺爺，你有幾種藥需要取，明天我幫你送過去，我再看看如果奶奶有需要領取的藥，也一起送去。」次日中午，她從很遠的地方開車來，把藥送到我家，我也是好感動。

對上述好心的人，我都心存謝意。

咖啡 瑞典 華盛頓州

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