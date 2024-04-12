嘉義獨立山的美景，有鐵道、吊橋、林木、溪瀑與山嵐。（圖／作者侯文俊提供）

由於二○二○年初的疫情 ，阻斷了歸鄉路，上次回台灣，已經是二○一九年十一月的事，是時候再回台灣了，想好好地感受故鄉泥土的芬芳。今年我們決定再返鄉，前往全台各地探望親友以及重訪家園。

我太太小時候住在嘉義縣竹崎鄉獨立山上的石壁腳，這個小村落全部姓陳，是一個名副其實的「陳家莊」，村莊裡不是阿叔、阿姨，就是伯公、嬸婆，大家都是親戚。

嘉義縣內群山連綿，唯有獨立山形單影隻，因而得名。太太住在獨立山時，石壁腳仍然非常落後，村內完全沒有水電，居民需要自己引山泉水飲用，晚上點煤油燈，過著相當原始的生活；不僅如此，石壁腳的居民念書也非常辛苦，需要翻過一座山步行一個多小時，才能到鄰近的大坪念小學。

雖然生活不便，但獨立山景色秀麗，到處都是鐵道、吊橋、林木、溪瀑與山嵐。尤其是當時岳父母在獨立山種了很多檳榔樹，高高的樹上結滿檳榔，滿山遍野碧綠翠青，非常美麗。對我來說，生長在獨立山上的太太，就是一個純真的檳榔村姑娘。

我在出國留學前，曾經在一九八二年偕同太太徒步翻山越嶺，沿著獨立山古道，拜訪還住在山上的伯父與伯母。近年來有關單位已將獨立山古道規畫成國家步道，這次二○二四年的台灣之行，我們趁著去嘉義探望親人之便，順便前往獨立山步道，好好地體驗山林之美。

獨立山屬於阿里山 國家風景區，海拔八四○公尺，是一個獨立的山頭，編號五八的台灣小百岳之一。另外，獨立山車站是阿里山鐵路的一個中間站，這個車站因地形關係，在行經獨立山時，必須以「之」字形折返路線環繞三次才能到達山頂，這就是阿里山鐵道著名的「螺旋狀三迴旋」。

獨立山迴旋鐵道所帶來的鐵路奇觀，使阿里山森林鐵路在全球的鐵路開發史上赫赫有名，二十世紀初與印度大吉嶺至喜馬拉雅山 鐵路、智利至阿根廷安地斯山鐵路，並列為「世界三大登山鐵路」。

獨立山步道是全台唯一與鐵道相依的步道，從嘉義縣竹崎鄉松腳經樟腦寮、獨立山區紅南坑到梅山大坪，是居民運送山下日常必需品至山區的路徑。步道全長約五千公尺，自樟腦寮車站起登，步道全線以階梯為主，沿途林木蔥郁，古樸的石階、翠綠的山色、溪澗流泉以及棧道竹橋，每個景點都是一個驚豔。

步道的登山途中可到奉天巖泡茶品茗，步道有些路段雖然坡度較高，但大部分仍屬大眾化路線，爬高約二六○公尺，大約一個半小時便可攻頂，這個制高點有三六○度的遼闊視野，我們站在山頂遠眺四周的美景時，那種天、地、人合而為一的境界，修葺的不只是久違的踏青雅致，更使豪情壯志得到抒發。

這是我旅居美國將近四十年後，再次領略到台灣的山岳之美。每一個愛爬山的人，內心深處都有一座最偉大的山峰，對於我們而言，能夠再度站在這座我太太小時候生長的獨立山頂峰，我們已然攀上了人生的高峰。