那天，北上貝靈漢（Bellingham）探望在學的女兒，城市位於華盛頓州 的最北部，西邊是貝靈漢海灣，北邊與加拿大為鄰。大學的校園依山而建，傳統磚瓦建築的校樓、圖書館和學生宿舍隱蔽在濃密的樹林中，靜臥在校園中占地一百八十英畝的森林植物園 ，為學生們提供了一個美如公園般的安靜環境。我們共享午餐後，決定去臨近海邊的農貿市場。

陽光明媚，海風徐徐吹拂，周末的遊客來往在摩肩接踵的市場裡。桌上擺放著品種繁多的番茄、胡蘿蔔、綠褐色蔬菜和瓜果。一瓶瓶琥珀色的蜂蜜映襯在陽光下，方正紙盒中裝有各種奇形怪狀的新鮮蘑菇，一些紙袋還裝著被曬乾的蘑菇。

色澤鮮豔的水果綻放誘人光采，走過時即可聞到沁人心脾的果香氣，它們都是來自農戶們的果園裡。鮮花攤向來是最吸引人的地方，人們手捧著美麗的花束，帶著滿面笑容走過，我的心也隨之蕩漾。

在攤位盡頭的一片空地上，坐著一個十七、八歲的少女，短短的深色頭髮鬈曲在耳邊。她身著白色長袖襯衫和白色長裙，雙眼緊閉，瘦長的手臂懷抱著棕紅色大提琴，白淨的脖頸緊貼在琴頭上，纖細的手指輕巧地撥動。她優雅的右手臂平行伸展開來，彎翹的手指嫻熟地握著弦弓，在繃緊的琴弦上有節奏地點著、拉著，全心投入在抒情的旋律中，琴聲優柔婉轉，低沉又深厚悠長。

我站在那裡望著她，合體的襯衫顯露著她清瘦的身體，隔著薄薄的白色布料，可以窺見到她的肌膚隨著音符流動而起伏。長長的白色裙子蓋住了她的雙腳，琴箱貼靠著右腿，左腿向後彎弓著，像是在給足全部的氣力，宛如一座完美潔白的雕塑。

少女在此處營造出一個無瑕的意境，宛如一個下凡的天使，為人們帶來天籟般的寧靜氛圍。她的樂聲柔和安詳，動人的旋律在平靜中帶著起伏的甜美，追隨著和煦的海風在市場中迴旋。

這是一首柴可夫斯基（Tchaikovsky）的「洛可可主題變奏曲（Variations on a Rococo Theme）」，是大師寫下的唯一大提琴曲，獻給德國 著名的大提琴家費特珍哈根的一首極其優美作品。在十八世紀的歐洲頗流行洛可可（Rocaille）藝術風格，它在音樂主題上呈現出簡單、清晰、平穩、純淨的意境。

柴可夫斯基採用了莫札特（Mozart）輕快、華麗、溫文爾雅的風格，主旋律以俄羅斯的溫柔及恬靜風格為主，整個作品使人感受到如詩一般的情境，並具有女性的柔美感。這是一首技巧難度極高的大提琴樂曲，女孩將曲子演繹得淋漓盡致，使人流連忘返，充分表現出少女對未來的憧憬和對美的追求。

我們經常去參加各種音樂活動，帶孩子去聆聽年輕藝術家的表演，他們高超的藝術天賦和大師級的聲調，總是令人驚嘆不已。從女孩的芳齡來看，她可能是大一學生，完全可以預見她的未來可能會是在世界級的表演藝術學校深造。

相信在未來的某一天，在音樂會場上可以再次見到她，想像舞台上前排的她，依然身著白色衣裙，懷抱棕紅色大提琴，在雄壯的交響樂伴奏下，她為我們這些音樂愛好者彈奏「洛可可主題變奏曲」。