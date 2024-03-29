我不嗜辣，小時候住在台灣，只看過鳥眼辣椒及小米 椒。鳥眼辣椒顏色鮮紅個子小，據說很辣，我家餐桌上一直不見其身影。

在南灣庫比蒂諾市（Cupertino）住家附近Creekside農夫市場，日前看到一堆主婦圍著賣辣椒的攤位，大家忙著挑選尖椒。我很好奇到底有什麼好吃，竟能如此吸引人？因為不知道怎麼吃，也不知道辣不辣，所以我望而卻步。

最近朋友楊先生送來一袋牛角椒，我好奇問他辣不辣？他隨手拿起一根牛角椒，往身上的衣服擦了擦，就放進嘴裡咀嚼。看他吃得津津有味，我也躍躍欲試，拿了一根咬了一口，頓時覺得口感清香微辣。

楊先生曾在餐館掌過廚，他告訴我除了生吃外，牛角椒也可鑲肉去煎、做牛角椒涼拌皮蛋，或是用五花肉去炒。鑲肉去煎太麻煩，我又不吃皮蛋，一袋牛角椒竟帶給我些微的小煩惱。怕糟蹋朋友剛採的新鮮蔬菜及美意，於是自己留了一些，有些送人。

我正絞盡腦汁、躊躇著如何將牛角椒下鍋時，腦中閃過家裡有一瓶台灣製造的里仁有機香菇素燥醬，靈機一動，把三條牛角椒洗淨外皮，去掉頭尾，再從中間剝開去籽再切成塊狀，另外再切一些紅甜椒，一起放入鍋中拌一茶匙或兩茶匙香菇素燥醬，大火略炒盛起，想吃軟些的牛角椒，可炒至熟透。

沒想到牛角椒與香菇素燥醬真是絕配，微辣中帶有香菇素燥的香氣，吃起來清脆，紅綠相間讓人食欲大開。拌飯、拌麵、炒菜都很好吃，清淡爽口，能助消化也可去油解膩，誤打誤撞激出了火花，竟讓我多出了一道家常菜，令人欣喜不已。我這才悟出在農夫市場看到那堆主婦們挑尖椒的專注情景，原來它這麼美味，我真是後知後覺。

辣椒是一年生草本植物，品種眾多，牛角椒又稱尖椒，是其中一種常見的辣椒。因形狀獨特，尖端稍微彎曲像小牛角，因此得名。牛角椒不僅味道好而且富含維生素C、胡蘿蔔素、鐵、磷、鈣、鎂及鉀等營養成分，尤其是維生素C的含量很高，在蔬菜中名列前茅，深獲家庭主婦喜愛，連我也漸漸吃上了癮。沒吃過牛角椒的人，不妨一試。