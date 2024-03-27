我的大孫子可可，他是紐約長島 賽奧塞鄉村小學（Syosset village school）學生，在校內外學習拉小提琴，琴藝上談不上有多大成績，但由於經常浸潤在音樂中，使他的生命質量得到提升。我在一旁看著他認真拉琴的身影，有一種被感染的莫名感動。音樂會中，他和所有孩子一起演奏，其藝術節奏就是生命節奏，我為此也感到欣慰和激動。

我的小孫子樂樂也在這所學校學圖畫課，不是為了進入藝術堂奧，而是為了得到藝術生命的涵養。有一次，我在兒童圖書館看小學生的圖畫展覽，其中樂樂的一張畫就很有味道。他畫的一片楓葉色彩斑斕，葉片的造型既具象又抽象，綠中有黃的顏色變化多端，在一條條跳躍的紅線襯托下，把深秋時節的楓葉表現得很有生命的意味。

他畫的另外一張圖是直立笑臉人，頭頸纖細、手掌張開，傾斜的身體配上裂開嘴的笑臉，人物造型不免誇張變形，相當滑稽有趣；但他站在五顏六色的色塊中，又顯得相當輕鬆自在，充盈而活潑的生命力呼之欲出。

這個學校還舉辦世界文化節，聽來口氣不小，那天晚上進入大禮堂一看，著實吃了一驚。只見裡面萬頭攢動，各國小朋友熙熙攘攘，讓家長見識了這個小學展示琳瑯滿目的國際文化。歐美和亞非拉的服飾爭奇鬥豔，學童在台上的表演精采萬分，不同國家的美食擺了一桌又一桌，讓人們大快朵頤也能同時大飽眼福。我拍攝一張張豐富多元的照片，感到美國文化教育中蘊含的生命教育，正是把文化和生命結合，促使美國移民有了生命之光，讓兒童的心智得到充分發展。

美國傳統文化節日也張揚生命的色彩，萬聖節 那天，我看到這個學校學生樂隊奏響樂曲，凸顯操場上遊行隊伍特有的風采。同學穿戴妖魔鬼怪服飾，向家長頻頻揮手示意，場面很有氣勢和感染力，洋溢著遊行同學的喜悅心情。

在一年級隊伍中的樂樂，他扮的蜘蛛人神氣活現，得意洋洋又喜氣洋洋；四年級隊伍中的可可，由於不小心摔斷左手，掛在頭頸上的綁帶還沒有拆掉，有點拘束和靦腆，但他還是精神煥發地大步向前。

記得三年前樂樂剛進到游泳池，嚇得在媽媽懷裡哇哇大哭，怎麼樣也不肯下水。經過媽媽耐心勸導和教練細心指導，三年下來，終於讓他喜歡上游泳。樂樂提升自己的能力，也使我這次回美國大喜過望，在地區學校游泳競賽，看到樂樂獲得同年級學生比賽的第二名。

樂樂在池中騰躍自如、如魚得水，我想起印度 電影「我和我的冠軍女兒（Dangal）」中，父親培養兩個女兒成為摔跤冠軍的勵志事跡，這與其說是體育教育的故事，不如說是生命教育的傳奇。從樂樂身上，我看到兒童的生命強度和力度大大提升，生命的涵養在美國兒童教育中，無處不在，體現生命之力和生命之美。