我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

難忘的論文答辯

黃惠民

我曾任職美國大學教授三十年，包括碩士以及博士論文，曾指導研究生論文將近半百。其中最令我難忘的學生論文答辯是發生在二○○一年，這不是因為論文研究的品質有多好，而是因為舉行論文答辯的地點，是在密西西比的傑克森市拘留所（Jackson Detention Center）。

海洋生物碩士研究生Sean是海洋獎學金資助的成績優異學生，他對海洋環境汙染研究很有興趣，因此一九八八年到我的實驗室，來做有關氯苯胺的環境汙染及分解研究。他身體壯碩，六尺二寸、二百三十磅的身材，難怪高中時被選為校隊參加足球賽。

難得的是，他對人謙虛有禮，跟他粗獷的外表形成相當大的反差。他的母親是小學老師，能言善道，後來還擔任民意代表，對於推動社區教育不遺餘力。他的妹妹也是身體壯碩，個性斯文，曾經在我出城時，被我雇用幫忙照顧我的毛小孩Scooter。

可惜Sean交友不慎，後來捲入損友械鬥殺人事件，雖然他沒有直接參與凶殺，但是被損友咬定涉嫌把風而無法以無罪脫身，Sean後來定罪，他被關入拘留所半年。由於他的教育程度背景與他的自告奮勇，他被指定為拘留所義務教師，為其他嫌犯授課補習。入獄前他的碩士研究已近尾聲，如果因為入獄而任由擱置未免太可惜，身為指導教授的我，於是安排讓他在拘留所進行碩士論文答辯。

因為他在拘留所行為表現良好，所以拘留所主管也樂意成全美事，二○○一年二月中旬，Sean在拘留所的教室進行碩士論文口試答辯，參加答辯的人員包括本校論文委員會會員三人、同實驗室的研究生兩人、Sean的母親，以及拘留所長官兩人。

口試答辯進行時氣氛嚴肅，一小時後這項史無前例的拘留所論文答辯順利完成，需要動筆修改論文以及必要的簽名手續在一個月以後也如期完成，於是Sean在二○○一年正式畢業，順利得到碩士學位。二○○一年他的碩士論文研究，發表在一個國際知名的生物雜誌，這些成果給望子成龍的Sean母親，帶來無比的歡喜。

二○○八年，Sean回到我的實驗室繼續攻讀環境科學博士學位，主題有關奈米材料的毒性，經過三年的努力，他在二○一○年獲得博士學位。三年間他參與五篇文摘著作，三篇發表在一流的環境科學雜誌，其中一篇文章他是第一作者，由於成就斐然，留任母校擔任講師。包括他在內，同一屆學生得到博士畢業後留任當講師，僅有兩人。

退休後的我，回想起所有指導的論文答辯場合，給我印象最深刻的人，真是非他莫屬，這真可謂浪子回頭金不換。

足球 退休

上一則

安逸的北美大雁

下一則

民宿體驗

延伸閱讀

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數
南加州華裔家長教師協會 獎學金申請受理

南加州華裔家長教師協會 獎學金申請受理
中國論文出現疑似ChatGPT用語 校方：正在調查

中國論文出現疑似ChatGPT用語 校方：正在調查
中國地質大學教授用AI寫論文？忘刪GPT提示詞惹疑

中國地質大學教授用AI寫論文？忘刪GPT提示詞惹疑

熱門新聞

黃稚皓（左）、黃鈵荏各用不同方式把鹿角蕨上板。(記者簡慧珍／攝影)

雙胞胎兄弟愛上同一療育系植物 黃稚皓、黃鈵荏共啟斜槓人生

2024-03-22 07:00
朱平（左）與人生伴侶Ming，共同創造自己與台東都蘭「非零農場」的嶄新未來旅程。(圖／朱平提供)

「當個樂觀主義者」 朱平身體力行簡單生活

2024-03-20 07:00

在挪威看醫師

2024-03-18 02:00

誤診

2024-03-18 02:00
藍色閃蝶破繭而出。（圖片提供∕杜丹莉）

學習美好的生活態度——哥斯大黎加之旅

2024-03-18 02:01

夏威夷取藥

2024-03-18 02:00

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？

缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」