去年聖誕節 前，先生和我看了一部輕喜劇片「只是我的幸運（Just My Luck）」，講述一對年輕男女不斷地在幸運和不幸運的境遇中搖擺。

第二天，我們在高速公路上，看到警車將一輛違規轎車追趕到路邊攔了下來，先生活學活用剛看過的電影，他說：「妳看，過節時被警察逮到，還要繳罰款，就是不幸運。」我卻不以為然：「哪會啊！警察接受納稅人的支持，經過多年的訓練，在高速公路上冒著很大的風險制止違規，避免了更大的車禍傷害。違規司機雖然需要繳罰款，卻因此提醒自己收斂行為，小心謹慎，反而可以和家人過一個平安愉快的節日，受到警察如此特別的照顧，不是他莫大的幸運嗎？」

聽起來好像是我在調侃，其實這和我以前的經歷頗有淵源。我在美國的第一份全職工作是在一家精神病院的辦公室工作。當時雖然很捨不得剛上國中的孩子，但我還是不顧每天往返大約四小時的通勤，開始了這份來之不易的工作。

醫院位於風光旖旎的納巴縣（Napa County），第一天當我興沖沖地經過遼闊美麗的葡萄園去上班時，一位同事親切地迎接並陪我去辦公室。途中遇見幾位正在休閒的病人，他們好奇地圍過來，同事面帶微笑向他們介紹我。正當我和大家打招呼時，冷不防腹部挨了一拳，令我甚為詫異，沒想到會遇到如此別具一格的歡迎儀式。

時間久了，我才知道工作人員時不時會受到病人類似的「禮遇」，看到那些飽受心理疾病折磨的病人，我常常感嘆生活中的不幸，為何遠遠地超乎想像？深刻感受到能夠心平氣和過正常的生活，這是難得的福氣。病人雖然很不幸地遭受病痛折磨，卻得到政府的支持，有最好的醫生、護士和專業團隊關懷照顧，不幸中又很幸運。有時候我想，如果他們知道工作人員克服種種生活中的困難來照顧和幫助他們，會不會恢復健康快一些？

這份工作長時間的通勤令人筋疲力盡，而病人極端的心理痛苦和折磨，也難免影響工作人員的心情。每天早上去辦公室前，我將自己收拾整潔清爽的同時，也將心情打扮一番。雖然需要長途跋涉去工作，還要面對情緒不穩定的病人，幸運的是，我得到先生和孩子的理解、支持和配合，先生包下了所有家務，孩子總是自己做好功課，不需要我操心，令我非常安慰。此外，與極其專業、盡職盡責的同事們一起工作，也讓我深感榮幸並受益良多，我身體健康，能夠有機會透過工作幫助別人，覺得自己何其幸運。

面對同一個客觀世界，人們卻各自有著不同的解讀，有著千差萬別的感受。這段生活經歷教我跳出自我，換一個角度看問題，常常會有新鮮有趣的發現，而且總是能找到幸運的理由，讓自己珍惜享受當下的生活。