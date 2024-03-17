位於馬里蘭州銀泉（Silver Spring）的白楊山邊緣，靠近二十八號公路旁，有一處占地約六百英畝的世外桃源，園區內環境清幽，有高爾夫球場、網球場、游泳池、兩家餐廳、電影院 、水晶宴會廳及舞蹈大廳，這所莊園叫做悠閒世界（Leisure World），人口將近九千，居民大都是退休 人士。

疫情過後，外子和我應悠閒世界生活方式活動（Leisure World Lifestyle Activity）管理部門經理之邀請，擔任社交舞蹈課程教練，每周教授二小時。二年來學員從最初的十數位，增至目前的近四十位，學員們從毫無概念，到目前有勇氣上場表演社交舞，這種驚人的效果令我和外子倍感欣慰。

二十四個月下來和學員們亦師亦友的互動交流，得知許多學員在退休前均為國之棟梁、家之骨幹，退休生活理應優渥無慮安享晚年，但其實並非全然如此，以下二則真實案例，刻畫出人生的角色扮演是多元性的。

A君伉儷退休前，同在美國聯邦調查局工作近四十年，育有一子一女。兒子因為出生時突發意外以致腦性麻痺；女兒遇人不淑，如今是一個育有一子、但父不詳的單親媽媽；他們還有一位高齡九十六歲、當年替他們照顧一雙兒女的慈母。

A君伉儷自知肩負重任，上有老、下有小，自己亦是暮年之身，但他們平心靜氣地面對挑戰。家中雖有管家幫忙，可是為了能夠陪伴家人走更長遠的路，必須鍛鍊自己身心，他們學習社交舞釋放壓力、舒展筋骨。夫妻倆每天在黃昏時分，都步行至同一社區母親的住處，和她共進晚餐、閒話家常，待她就寢後再步行返家。

白天A君伉儷大都在家陪伴有專人照顧的兒子，偶爾也會替女兒照顧年幼的孫兒，他倆的退休生活大多數時間均在陪伴和照顧家人，是四代同堂的中流砥柱。

B君伉儷在退休前，先生任職IBM，太太任職國會圖書館，膝下無兒女，三十二年前曾領養一名棄嬰，視如己出，培育女兒出落得亭亭玉立，名校法律系畢業。奈何天妒英才，一場無情的車禍讓她失去了一條腿，B君夫人又在年前突發輕度中風 ，真是禍不單行。

B君告訴我，醫生建議輕度中風患者學習社交舞，對恢復健康有益，況且當年他倆是在法國求學時一舞定終身。每次上課前，我看到白髮蒼蒼的B君彎腰弓背替妻子更換舞鞋，替她整理衣褲，下課後餵她喝水、擦汗、帶她上廁所，那一幅忙得不亦樂乎、卻充滿愛心和耐心的畫面，往往令我動容不已。想到B君退休後的處境，每日面對二位生命中最親近的女病患，他也是一位肩負重任的中流砥柱。

悠閒世界臥虎藏龍，曾經的骨幹菁英，退休後依然扮演著舉足輕重的孝子和中流砥柱的角色。他們的孝行和愛心令人喝采，他們對倫理道德的執著令人敬佩。