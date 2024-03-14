最近我參加了北美家園讀書會舉辦的兩場嚴歌苓文學講座，「從《芳華》到《米拉蒂》」和「從《金陵十三釵》到《歸來》」，受益匪淺。

嚴歌苓身為海外華人 作家中最具影響力的代表之一，享譽世界文壇。她的作品不僅獨特解讀了東西方文化的魅力，也表達了對底層邊緣人物的關懷，以及對歷史的重新評價，從中折射出深刻的人性思考和批判意識。

為什麼嚴歌苓能取得如此高的文學成就？她提到自己出身於書香門第，受父母的文學基因影響，同時也十分努力。她在寫作的起步階段就以模仿優秀作品為基礎，細緻地觀察身邊的人物，用文字勾勒出他們的形象，並及時記錄下自己的新感悟，這些都構成了她寫作的基本經驗。

然而，我認為她之所以能夠取得如此成就，主要是因為她天生具備文學才華；儘管有許多人像她一樣擁有先天優勢，並且付出努力，但不是每個人都能夠成為出色的作家。

因此，我深信努力寫作並不一定能夠成功，但如果不努力寫作，成功就更加遙遠。在當今網路發達的時代，有許多人從事寫作，有些人寫得很好，但有些人則寫得不夠理想。然而，我堅信寫作的結果並不是最重要的，更重要的是寫作的過程，透過寫作能夠感受到人生的樂趣，也可以為這個世界貢獻更多的愛。

我自己在網路上已經寫作二十年，創作了三十五萬字的長篇小說、二十萬字的回憶錄，以及大量的隨筆散文。儘管我認為自己的寫作水平不佳，最多也只能算是一個文學愛好者，然而，我從寫作中體會到樂趣，並且提升了自己的人生價值。

兩年前，住在美國的一位華人去世，他一生樂於助人，在社區享有很高的聲譽，我覺得有必要在網路上報導他的事跡，因此我隨手寫了一篇評價他的文章。出人意料的是，這篇文章引起了巨大迴響，許多人從他身上看到了人性的真善美。

大家都非常認同我的看法，在文革時期的一代知青是最複雜的，他們既可能是最善良的人，也可能是最邪惡的人。然而，在這位知青身上，我們看到的是最真摯、最善良、最美好的一面，他是我們老一輩知青的驕傲。在美國，有許多像他一樣默默無聞地為社區服務的老知青，他們不接受媒體採訪，不宣揚自己，只是憑著內心的善良過日子，這些人就在我們身邊，默默無聞的小人物，卻書寫了人間大愛的光輝篇章。

更難得的是，這位老知青在海內外的幾位親友，已經幾十年沒有和他聯繫，在網路上看到我的文章之後，馬上留言給我，於是他們和這位老知青的家人聯繫上了。他的妻子也千方百計和我加上了微信 ，要我繼續聯繫親友的信息，這讓我感受到寫作的奇妙和意外的驚喜。

但天有不測風雲，這位華人的妻子在半年後也不幸離世。她的遭遇令人唏噓，也許在她離世之前，能因為找到海內外的這些親友，而安然地閉上眼睛。

我保存著微信裡她給我的留言，感嘆人生的短暫，更加知道珍惜自己要繼續寫作，而不是怕寫不好。因此，儘管我可能寫不出優秀的作品，但有時卻能寫出觸動人心的文章。只要努力，無論成功與否，經歷的過程必定是值得歌頌和感動的。