二○二四年二月八日，兒子帶四個女兒開一輛吉普車，後面還拖上一輛沙灘車，特別從南加州 來中加州與我相聚四天三夜。主要原因是和我結婚五十七年的妻子，於去年四月去世，小孩子們除了表示孝心之外，也算是度假，慶祝除夕、龍年春節、看海象、看日落、看美式足球超級盃 ，可謂一舉數得。隔天是農曆除夕，他們去海邊玩，我則準備明天的活動，想開我的車去海邊看日落。

我住在聖路易奧比斯波（San Luis Obispo），是中加州靠海的一個小城，我平常喜歡看日落，尤其是去加州海邊。一九六○年代初我來到美國，在舊金山打工，周末時我獨自搭公車去海邊看日落。

加州海濱眾多，我主觀地打個分數，南加 州九十六分，北加州九十八分，中加州一百分。

中加州可以看日落的地方不少，特別是月光石公園（Moonstone），附近也有許多景點，例如赫氏古堡（Hearst Castle）、海象灘（Piedras Blancas）、坎布瑞亞（Cambria）。

當天下午二點鐘，全家人開一部車，北上加州一號公路，先去海象灘再去看日落，當時正是海象交配季節，遊客很多。海象是哺乳類溫血動物，愛吃魚類、蝦類、螃蟹、墨魚等。雄海象體型龐大，鼻子粗短，體重可達八千八百磅，為了爭地盤，會在沙灘上猛烈打鬥。

看完海象灘後才四點多，開車南向回月光石公園，就在海邊，停車非常方便，有石階可走到海邊，海灘上黑礁石遍布，石縫中可以找到螃蟹、蛤蚌、海螺。因為時間還早，我們決定開車六分鐘，先去坎布瑞亞逛一逛，這是一個極可愛的歐洲式小鎮，藝術品店、小吃店林立，讓遊客流連忘返。

回到月光石公園已經五點半，遠處夕陽西下，彩霞餘暉染紅了海岸線。夕陽形狀也變成橢圓，上邊被壓扁，像一頂金色皇冠。因為大氣折射的關係，右上角還會冒出另一個太陽，因為是影像，顏色稍暗一點。為了保護眼晴，我戴著墨鏡，如果忘了戴墨鏡，不妨用手握成圓桶狀從中間看出去，效果一樣。日落整個過程自底邊踏入地平線，到上邊全部消失，總共三分鐘。

人生在世就像日落來去匆匆，再完美的日子，也有落幕的一天。

回家路上經過莫洛灣，我們在此吃晚餐，運氣不錯，找到一家德國牛肉快餐食堂，位子多、速度快、味美又價廉。吃完飯回到家中，已是萬家燈火。第二天還有精采節目，於是盡早休息。

最後一天是星期天，正逢美式足球超級盃總決賽在拉斯維加斯開打，機會難得；因為孫女當天要開車回學校，於是他們看完表演後，就即刻趕回南加州。

這次相聚不易，我的小孩只有一女一男，但有九個孫輩，這應該全是妻子的功勞。她管教小孩嚴謹，但充滿了愛心，這也許是小孩們孝順父母、工作認真的一個原因。