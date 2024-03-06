沈姐精明能幹，活躍在房地產界，專精以低價購買不起眼的房產，買下後再重建。這種房產搖身ㄧ變，成了炙手可熱的搶手房產，這一來一回，讓沈姐口袋賺飽飽，生意越做越起勁。

前兩天，有朋友詢問想找一間視頻工作室，沈姐在洛城羅蘭岡（Rowland Heights）正好有棟閒置待建的房子，空著也是空著，沈姐爽快地說：「沒事，我有一間屋子，可以先給你們用半年免租，半年後再付我少少房租就可以了。」說完，立刻帶人去看屋。

一班人馬下了車，只見前院停了一輛破破爛爛的卡車，隔著圍欄，衝出一隻狗齜牙咧嘴地叫著。進了屋，只見地上擺了油漆桶及刷子，像是正在粉刷。沈姐連連說：「奇怪？這是怎麼一回事？」冷不防，一個肥碩矮壯、揮著尖長鮮紅假指甲的女人，正從房間裡衝了出來，粗聲粗氣地喊著：「Who are you？」

沈姐的英文不太靈光，但她知道要說：「Who are you？I am the owner of this house.」這一開戰不得了，這女人嘰哩呱啦喊得比誰都大聲，末了，還給手勢，強勢地說：「想趕我走？妳得付我錢才能讓我走。」大夥兒商議著喊警察吧！警察來了，搞清楚狀況後，對沈姐說：「我們沒有權限趕她走，若真如妳所言，妳得上法院走程序，到時我們持有驅趕令，才能趕她走。」

在美國，房東 與房客的糾紛得經過法院程序，但因其繁複的過程及變數，最快也得要兩個月時間才能將房客趕出。許多有經驗的租霸，熟悉這過程，因此讓他們占了不少便宜。

沈姐得找律師先發一張通知，告知房客在通知上的日期內遷出，若房客置之不理，則進入法院告訴程序，發出告訴狀（Complaint）及傳票，告知房客五天內得將書面答辯（Answer）入檔法院。之後將會有開庭日，雙方可在法官面前爭論，並由法官判決，也可在開庭前雙方先和解再向法官呈報。若房客對告訴狀也置之不理，則法院會以「缺席判決」（default judgment）結案，發出房東可收回產業的執行令，這時候才能讓警察持驅趕令趕走房客。

沈姐所遇到的這位並不是她的房客，而是強行霸占的惡客。她如果不向法院答辯事情就好辦，但是如果她還有理會，有呈上書面答辯，其目的只是在拖延時間，等開庭時開溜也好辦，就怕她耍花樣，如前述的「變數」，例如宣告破產 、破壞產業還亂叫警察、故意躲避送法院的信差，讓信差必須跟法院申請用郵寄方式送件等等，那麼氣得牙癢癢的沈姐，還必須請律師一一應付這些惡招。

鳩占鵲巢的事件在美國層出不窮，日前我還看到一則新聞，潛逃國外的屋主在好萊塢富區所遺棄的豪宅，遭到外人侵占還收費，讓別人在裡面開派對，夜夜笙歌擾亂鄰居。許多來美國投資 房產的人，不得不注意這點，千萬不能讓房產空著而讓遊民或有心人士趁機玩弄法律，這可是會讓屋主傷透腦筋。