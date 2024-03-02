回顧二○二三年，有一件印象深刻的事情讓我記憶猶新，那就是參加陪審團服務。大約是七月底八月初的某一天，我打開信箱赫然看到洛杉磯 最高法院的一封「陪審團義務傳票 」的通知信，當時心中一緊，心想又要開始打電話了；腦中同時迅速回想上次是什麽時候收到的服務通知，好像是兩年前，大約是每兩年就有機會收到這種信。

信上要求首先要透過網路或者打電話登記，確定可以參加陪審團服務，然後按照指定的時間，也就是周五晚上七點，開始打電話給法庭諮詢，回覆是否周一要去法庭服務。

前幾次收到信件時，都是按照要求從周五開始打電話，自動語音系統會提示要求輸入的信息，核對姓名後，系統會通知你明天要不要去服務，如果不去服務請繼續打電話。這樣一直打到下周四，電話語音系統會說你完成了服務工作，每次這樣的經歷都讓我很開心，因為感覺自己榮幸地完成了一項每個公民應盡的義務。

說實話，我並不是很喜歡這種義務服務，原因之一是我怕自己的爛英文，在法庭上會聽不懂專業用語，從而給出錯誤評判；其次是缺席工作，是要和公司主管打招呼並請假，雖然公司會准假，但是自己的工作誰來做。

這次收到參加陪審團服務的通知，我還是按照要求在星期五晚上七點開始打電話，我怕自己會錯過時間，還在手機上設置鬧鈴提醒，接連打了四天的電話，在星期四晚上按時撥通最後一次電話，本以為會和以往的幾次經歷一樣，聽到「你已完成了你的服務」，可是卻聽到「明天早上九點之前，要到Z法庭報到。」

Z法庭的地址在哪？語音電話並沒有留下任何信息，我只能馬上去Google 查詢，之後發個信息給公司主管，告知我明天要去陪審團。第二天早上，早早離開家，搭乘公車來到Z法庭，按照指引找到陪審團報到的大廳，裡面已經有一些人坐在不同的位置了，大廳前面有個胖女人在分發登記表，要求每個剛進來的人填寫，然後再交還給她，這樣才能證明有出席。

陸續有人進來報到，胖女人收集了所有的登記表進到裡面的房間。大約過了九點半，室內很安靜，胖女人從裡面走出來，她對大家說：「下面叫到名字的人，要回答是不是能參加近期的一個陪審團服務，不能參加的人要說明原因。」接下來差不多有二十多人被喊到名字，有幾個人回答Yes，而大部分人都講出各種不能參加服務的理由。

胖女人讓這些被叫到名字的人，去另一個法庭報到，剩下的我們繼續等待。這時一位女士坐到我的旁邊，她用中文和我交談，她說她來到這裡很多次了，每次都因為不能講太多英文而沒被選中；我告訴她，這是我第一次來到現場。

這期間又有一批人被叫出去，直到十一點半左右，剩下的我們被告知已經完成服務，叫到名字的人，可以拿一張你已完成服務的證明離開。我急急忙忙地離開法庭，因為公司那邊還有幾件事情要處理。每個人生活在社會中，許多身不由己的時刻比比皆是，我們能做的就是按照規則做事。