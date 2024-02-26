認識米真快三十年了，從她身上我看到堅持、韌性以及蛻變的美麗。米真是我來美國後認識的第一個韓國朋友，讓我印象更深刻。

那年為了申請研究所，我在長島 大學補修學分，第一次見到米真是在大雪後的校園裡，在熱帶小島長大的我，看到被前夜大雪覆蓋的校園興奮不已，我拿出相機捕捉美麗的畫面。「嗨，要我幫妳照相嗎？」我轉身看到一個紮著馬尾、笑臉盈盈的小女生，我把相機交給她，從此展開了我們這段異國友誼。

大學畢業工作幾年後，我才出國念書，和當時以交換學生身分來美國的米真，心情很不同的。記得那個夕陽西下的傍晚，我在走去學校劇院打工的路上，碰到剛和一群朋友去逛購物中心回來的米真，她開心地把新買的鞋子高舉給我看；望著她漸行漸遠的身影，我的心情似乎也被她的無憂無慮感染了。

那時我們住在同一棟宿舍，米真常在半夜時來敲我的門，不是問我有沒有泡麵？就是拎著一條土司和一罐花生醬來跟我分享。也許夜晚的寧靜讓人喜歡做夢吧！米真總愛跟我訴說她的夢想，說她要嫁一個美國老公當全職媽媽，再也不回韓國了。問她：「那要不要學開車呢？」她一副理所當然地回答：「當然不學，我的白馬王子會載我啊！」

一年後我離開長島到曼哈頓 念碩士，米真和我失聯好一陣子。

再次見面，她的夢想真的實現了，她跟一個在美國出生的韓國男孩公證結婚，真的不回韓國了；但現實總是比夢想殘酷，婆婆不接受她，說她是為了綠卡 才嫁的，剛大學畢業的小倆口，在外租了房子，到處打工，就這樣過了幾年。

後來男孩決定去念稅法，說那樣的學歷應該可以找到較穩定的工作，米真拚命打工支持他，男孩好不容易畢了業，也找到高薪工作。再後來米真懷了第一個孩子，實現了她的第二個夢想，她很開心地把工作辭了，在家當全職媽媽。那段時間應該是米真最快樂的時光吧！經濟終於穩定下來，婆媳不和的陰影完全被當媽媽的喜悅取代，很快的第二個孩子也來報到。

但好景不長，二○○六年全美經濟崩盤，各大公司瘋狂裁員，男孩被解雇了，之後換了幾個工作也都做不久。米真為了孩子為了家，只好又兼差。她教英文當翻譯，有一陣子甚至考慮去幫人打掃房子。那幾年我們很少見面，偶爾去看她，她疲倦的臉上，再也看不到當年的輕快。

否極泰來的轉捩點是，有一天她看到一則徵人廣告，是一個幫政府機關當翻譯的工作，上班時間很有彈性，對孩子還小的她來說，再恰當不過了。從此米真成了日日從長島通勤到曼哈頓的上班族，靠著勤奮的工作態度和優秀的翻譯表現，從兼職到被公司聘為全職員工，米真成了家裡的經濟支柱。說過不學開車的她，因為工作所需加入開車族，近程或遠程的出差都難不了她。

最近一次跟米真見面，她說，要不是因為她先生屢屢失業，她也不用這麼累。她申請上了伊利諾大學香檳分校的線上口語翻譯課程，利用晚上時間上課，當她雙眼發亮地向我述說學習的快樂，以及對幾年後可以拿到文憑的期望，我看到的不再是那個天真愛做夢的小女孩，而是一個成熟歷練、對未來充滿希望的女強人，真心替她的蛻變感到高興，祝福妳，米真。